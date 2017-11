Prinz Harry hat in Meghan Markledie Frau fürs Leben gefunden. Und in diesen Tagen beweist er einfach, was für ein Prince Charming er ist: Das erste Liebesinterview nach der Bekanntgabe der Verlobung mit der attraktiven Schauspielerin ließ die Herzen der Royal-Fans dahinschmelzen. Doch die 36-Jährige ist nicht die erste Herzensdame des Blaublüters. Das Interessante an seiner Beziehungsvergangenheit: Meghan passt eigentlich nicht in das bisherige Beuteschema des Prinzen! Ein Faible schien er nämlich immer vor allem für blonde Damen gehabt zu haben