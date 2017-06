Bei "Trooping the Colour", der Militärparade anlässlich des Geburtstags der Queen, wirkte Prinz George auf dem Palastbalkon phasenweise ganz schön gelangweilt. Da kommt er ganz nach seinem Papa William, wie alte Fotos beweisen.

Am vergangenen Wochenende fand in London die alljährliche Militärparade "Trooping the Colour" statt. Ein Fixpunkt dabei: Die gesamte royale Familie versammelt sich am Balkon des Buckingham Palace. Prinz George, der im Juli seinen vierten Geburtstag feiert, wirkte dabei phasenweise äußerst gelangweilt.

© imago/Paul Marriott Juni 2017: Prinz George wirkt gelangweilt.

Wie Bilder aus dem Jahr 1988 zeigen, fand auch sein Vater Prinz William die Parade nicht immer wahnsinnig spannend. Als Fünfjähriger wirkte der Enkel von Queen Elizabeth genauso gelangweilt wie sein Sohnemann.

© Getty Images/Tim Graham Juni 1988: Prinz William mit seiner Großtante Margaret, seiner Mutter Diana und seinem kleinen Bruder Harry

Genau wie Georges kleine Schwester Charlotte (in den Armen ihrer Mutter Kate) wirkte auch Williams kleiner Bruder Harry (in den Armen seiner Mama Diana) damals deutlich fröhlicher. Allerdings handelt es sich dabei immer bloß um Momentaufnahmen, denn Prinz George hatte - genau wie sein Papa früher - auch durchaus seine fröhlichen Momente während "Trooping the Colour".