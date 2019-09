Am Donnerstag beginnt für Prinz George das neue Schuljahr an der Thomas Battersea School in London. Doch darauf scheint sich der zukünftige König Englands nicht zu freuen. Ein Insider behauptet, George hätte Schwierigkeiten, Freunde in der Schule zu finden.

