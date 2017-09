Ohne seine schwangere Mutter ist der vierjährige Briten-Prinz George am Donnerstag eingeschult worden. Prinz William begleitete seinen etwas nervös wirkenden Sohn am ersten Tag in die Schule Thomas's Battersea im Süden Londons.

THEMEN:

Mutter Kate, die Herzogin von Cambridge, litt wieder unter Übelkeit und blieb zu Hause, teilte der Kensington-Palast mit. Sie erwartet ihr drittes Kind und hatte schon zuvor Termine absagen müssen. Georges Schwester Charlotte hat noch etwas Zeit, bis sie in die Schule kommt. Sie ist erst zwei Jahre alt.

Georges Schule kostet jährlich 20.000 Euro

Nach Angaben des Palastes wird der kleine Royal von seinen Klassenkameraden George Cambridge genannt. Seine Schule, deren Besuch pro Jahr umgerechnet etwa 20.000 Euro kostet, legt sehr großen Wert auf ein freundliches Miteinander und Toleranz.

© REUTERS/Richard Pohle/Pool Prinz George mit Papa William und Helen Haslem, der Direktorin der Schule

George dürfte zu den jüngsten Schulanfängern in seiner Klasse gehören, berichtete die Nachrichtenagentur PA. Er trug an seinem ersten Tag die blaue Uniform seiner Privatschule: eine kurze Hose, Hemd, Pullover mit V-Ausschnitt und schwarze Schuhe.

Das könnte Sie auch interessieren: Darum trägt Prinz George immer kurze Hosen