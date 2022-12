Presserat startet Podcast "Über.Medien.Ethik"

Der Österreichische Presserat hat am Montag einen Podcast namens "Über.Medien.Ethik" gestartet. Dieser widmet sich Themen in Zusammenhang mit Medienethik, Journalismus sowie Pressefreiheit und lässt verschiedene Expertinnen und Experten, Journalistinnen und Journalisten und Vertreter des Presserats zu Wort kommen.

Der mit dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien (VsUM) entwickelte Podcast erscheint einmal pro Monat und ist laut Aussendung auf diversen Plattformen verfügbar. Zudem nimmt Radio Orange 94.0 die Folgen in sein Programm auf. Durch die Sendungen führen Iris Haschek und Luis Paulitsch vom Presserat. In der ersten Folge steht das Thema Femizid und wie Medien darüber berichten sollten im Zentrum. In weiteren Folgen sind etwa die Journalistin und Digitalexpertin Ingrid Brodnig, VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger oder auch Presserat-Geschäftsführer Alexander Warzilek zu Gast.