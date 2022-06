Presseclub Concordia wählte neuen Vorstand und Präsidium

Andreas Koller bleibt für weitere vier Jahre Präsident des Presseclub Concordia. Zur neuen Vizepräsidentin wurde bei einer Generalversammlung am 22. Juni Petra Stuiber, stv. Chefredakteurin des "Standard", gewählt. Sie agiert in dieser Funktion an der Seite von Katharina Schell und Helmut Spudich.

"Kurier"-Chefredakteurin Martina Salomon hat sich dagegen aus dem Präsidium zurückgezogen, bleibt dem Vorstand aber erhalten. Dort neu vertreten ist "profil"-Journalistin Eva Linsinger, während Margit Wallner-Czöppan und Heinz Nußbaumer sich nicht mehr zur Wahl stellten. Letzterem wurde für seinen langjährigen und anhaltenden Einsatz für die Freiheit des Journalismus, für Ethik und höchste journalistische Seriosität von der Generalversammlung die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Der frisch wiedergewählte Präsident Koller sieht die Concordia mit zahlreichen Aufgaben konfrontiert: "Gerade in den vergangenen Monaten erlebten wir eine Reihe medienpolitischer Rückschläge. Die 'Sideletter' und sonstigen Absprachen bei der Neubestellung der ORF-Spitze, die offenkundig regelwidrige Berufung der ORF-Publikumsräte, die absurde Übermacht der Regierungsparteien im ORF-Stiftungsrat, die Vorgänge bei der Besetzung des RTR-Chefsessels, der politische Unwille, ein Informationsfreiheitsgesetz zu schaffen und die Medienförderung zu reformieren, geben wenig Anlass zu Optimismus. Unsere Journalistenvereinigung wird diesen Themen und Problemen weiterhin ihre ganze Kraft widmen." Die neue Vizepräsidentin Stuiber bezeichnete Journalisten als "Watchdogs der Demokratie": "Sie zeigen auf, sie weisen hin, sie analysieren und erklären, was in der Republik gerade schiefläuft. Der Presseclub Concordia wacht aufmerksam darüber, dass sie das auch weiter tun können, ohne in ihrer Existenz bedroht zu werden, etwa durch SLAPP-Klagen."