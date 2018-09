Im September steigt das Oktoberfest. Die Maß Bier auf der "Wiesn" wird jedes Jahr teurer. EIne Übersicht der Preise.

Am 22. September heißt es wieder "O'zapft is" - das Oktoberfest in München öffnet seine Pforten.

Neben den Backhendln, gebrannten Mandeln und Lebkuchenherzen spielt das Bier wohl die Hauptrolle auf der "Wiesn", dem größten Volksfest der Welt.

Im Jahr 2017 wurden insgesamt 7,5 Millionen Maß Bier auf dem bayerischen Oktoberfest ausgeschenkt. Ein Jahr zuvor waren es 6,6 Millionen Maß.

Was kostet die Maß Bier auf dem Oktoberfest?

© News Die Bierpreisentwicklung auf dem Oktoberfest seit der Einführung des Euro

Doch was kostet der Gerstensaft? Jedes Jahr erhöht sich der Preis für eine Maß Bier auf dem Münchner Oktoberfest. So hat sich der Preis in den letzten sechs Jahren um knapp 70% erhöht. Heuer, 2018, kostet die Maß Festbier auf der "Wiesn" zwischen 10,70 Euro und 11,50 Euro.

Entwicklung des Bierpreises auf dem Oktoberfest (Von 1971-2018)