Präsidentenwahl in Slowenien

Die Slowenen wählen am Sonntag einen neuen Staatspräsidenten. Sieben Kandidaten stehen im Wahlrennen, der Nachfolger vom des Amtsinhabers Borut Pahor, der nach zwei Amtsperioden nicht mehr antreten darf, soll erst bei einer Stichwahl am 13. November feststehen. Drei Kandidaten haben laut Wahlprognosen die Chancen, in die zweite Wahlrunde zu kommen.

Der konservative Ex-Außenminister Anže Logar von der größten Oppositionspartei SDS gilt laut Prognosen als Favorit für den Sieg in der ersten Runde und soll damit den Platz in der Stichwahl schon sicher haben. Um den zweiten Stichwahl-Platz wird unterdessen ein spannendes Duell im links-liberalen Lager erwartet. Der parteiunabhängigen Quereinsteigerin, Rechtsanwältin Nataša Pirc Musar, werden dabei bessere Chancen als dem EU-Abgeordneten Milan Brglez, der als Kandidat der regierenden Freiheitsbewegung und Sozialdemokraten antritt, vorausgesagt.