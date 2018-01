Präsidentenwahl in Tschechien beendet

Prag (APA) - Die zweitägige Präsidentschafts-Stichwahl in Tschechien ist am Samstagnachmittag zu Ende gegangen. Die Wahllokale schlossen um 14.00 Uhr, die Stimmenauszählung hat begonnen. Es sind keine Exit Polls vorgesehen, auch weil mit einem schnellen Vorgang der Auszählung gerechnet wird. Ein aussagekräftiges vorläufiges Ergebnis ist noch am Nachmittag zu erwarten.

Die Chancen der beiden Konkurrenten, des amtierenden Staatschefs Milos Zeman und seines Herausforderers und früheren Chefs der Wissenschaftsakademie, Jiri Drahos, waren laut Umfragen fast ausgeglichen. Als entscheidend galten jene rund zehn Prozent der Wähler, die bis zuletzt unentschlossen waren, wie Befragungen ergaben.