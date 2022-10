Posthumer Stern für "The Mamas & the Papas"-Sängerin

Mit Würdigungen und Grußbotschaften von Musikgrößen wie Paul McCartney und Joni Mitchell ist Cass Elliot, Sängerin der Folk-Rock-Band "The Mamas & the Papas", posthum mit einem Stern auf Hollywoods Walk of Fame ausgezeichnet worden. Die 1974 verstorbene US-Amerikanerin, ein Star der 60er Jahre, erhielt die 2.735. Sternenplakette auf dem berühmten Gehsteig.

Als Gastrednerin ergriff Sängerin Michelle Phillips das Wort. Die 78-Jährige ist das letzte noch lebende Gründungsmitglied der Band "The Mamas & the Papas". Mit Hit-Songs wie "California Dreamin'" und "Monday Monday" hatte die vierköpfige Band um Elliot, Denny Doherty, John und Michelle Phillips von 1965 bis 1968 die Hitparaden gestürmt. Ihr Folkrock prägte die Hippie- und Flower-Power-Bewegung mit.

Phillips erinnerte an ihre erste Begegnung mit Elliot im Jahr 1965. Das sei für beide auch der erste LSD-Trip und der Beginn einer engen Freundschaft gewesen, erzählte die Sängerin vor Fans und Reportern. Der Rock-Musiker Stephen Stills (77) würdigte Elliot als "enge Freundin" und treibende Kraft, die ihn damals mit David Crosby und Graham Nash zusammengebracht habe.

Auch Elliots Schwester Leah Kunkel und die einzige Tochter der verstorbenen Sängerin, Owen Elliot-Kugell, nahmen an der Zeremonie teil. Sie verlasen Würdigungen von Joni Mitchell, Dianne Warren, Carol Burnett und Paul McCartney. "Sie war ein ganz besonderer Teil der 60er-Jahre-Musikszene", schrieb der Ex-Beatle in einer Grußbotschaft und erinnerte an ein Treffen mit Elliot in London.

Die Sängerin, die auch Soloalben herausbrachte und eine eigene TV-Show hatte, starb im Juli 1974 nach Konzertauftritten in London an einem Herzinfarkt. Sie wurde 32 Jahre alt.