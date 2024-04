Post-Zentrum Wien-Inzersdorf vom Ex-Postler Ludwig eröffnet

250.000 Pakete pro Tag, sortiert von 260 Beschäftigten in einer 22.000 m2 großen Halle in Wien-Inzersdorf im 23. Gemeindebezirk Liesing - das sind die Eckdaten des neuen Paket-Logistikzentrum der Post. 70 Millionen Euro hat sich die Post AG das Zentrum kosten lassen, zur Eröffnung durfte Konzernchef Georg Pölzl den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) begrüßen. Und der stellte klar, dass er vom Fach ist: "Da lacht das Postler-Herz", so der ehemalige Aushilfs-Postler.

Zur Erheiterung der zahlreichen Gäste bei der heutigen Einweihungsfeier bot der Bürgermeister dem Postchef Hilfe an, falls denn nötig: "Wenn Not am Mann ist würde ich wieder kommen. Ich habe nicht ganz wenig zu tun, aber eine Nachtschicht würde gehen", so Ludwig. Er verwies auf seine Erfahrung als studentischer Aushilfs-Briefzusteller in der Wiener Großfeldsiedlung. Besonders "gut" seien ihm die Tage in Erinnerung wenn es galt, die schweren Quelle-Kataloge auszutragen.

Postchef Pölzl und sein Ex-Kollege wurden heute nicht müde die Leistungen der Belegschaft zu loben. "Wir haben die beste Technik und die besten Leute", so Pölzl. Und Ludwig assistierte: "Die Stärke von Wien ist das Miteinander der Sozialpartner."

Der Spatenstich für den erneuerten Standort fand im März 2022 statt, gearbeitet wird in zwei Schichten. Beheizt wird das Gebäude mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Das Gesamtareal in Wien-Inzersdorf umfasst 200.000 Quadratmeter und ist damit der größte Standort der Post in Österreich. Weiter genutzt werden auch die alten Gebäude der Post auf dem Areal, so sollen dort unter anderem zwei Zustellbasen aus dem Süden von Wien untergebracht werden.

"Mit dem neuen Paket-Logistikzentrum Wien schließen wir das Ausbauprogramm der vergangenen Jahre ab. Wir haben insgesamt rund 500 Millionen Euro investiert, um dem Paketwachstum immer einen Schritt voraus zu sein. Uns ist dabei nicht nur ein leistungsstarkes, sondern auch nachhaltiges Logistikzentrum gelungen. Das beweisen ein umfassendes Grünraumkonzept, ein Gründach und eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von zwei Megawatt peak", betonte Pölzl.

Paketvorstand Peter Umundum, ergänzte: "Unser neues Paket-Logistikzentrum gehört zu den innovativsten und leistungsstärksten Standorten Europas. Pro Stunde können wir durch ein Hybridmodell aus drei Sortiermaschinen nun bis zu 25.500 Pakete verarbeiten. Mit diesem Standort setzen wir neue Maßstäbe für die gesamte Branche."