Im Windschatten scheint sich der FPÖ-Politiker Manfred Haimbuchner am wohlsten zu fühlen. Der stellvertretende Bundesparteiobmann der FPÖ und oberösterreichische Landeshauptmann-Stellvertreter kann als doppelte Nummer 2 jetzt schon auf eine steile Karriere zurückblicken.

Name: Manfred Haimbuchner

Geboren am: 12. August 1978 in Wels, Österreich

Position: Landeshauptmann-Stellvertreter (Oberösterreich), stellvertretender Bundesparteiobmann der FPÖ

Partei: Freiheitliche Partei Österreich

Familienstand: verheiratet (seit 2016)

Kinder: 1 Sohn (geboren 2018)

Steile Karriere zum Vollblutpolitiker

Haimbuchner fühlt sich als Sohn eines eingefleischten FPÖ-Bürgermeisters im politischen Geschäft zuhause. Nach dem Jus-Studium ist er selbst rasch die Karriereleiter in der FPÖ hinaufgeklettert. 2003 wurde er Gemeinderat in Steinhaus bei Wels, 2006 zog er für drei Jahre in den Nationalrat ein. Bei der Landtagswahl 2009 verdoppelte der damals erst 31-Jährige den durch innerparteiliche Turbulenzen 2003 auf 8,4 Prozent geschrumpften Stimmenanteil.

2010 löste er seinen "väterlichen Freund" Lutz Weinzinger als Landesparteichef ab. Während sein Vorgänger am rechten Rand der Partei beheimatet war und das auch offen zeigte, gibt sich Haimbuchner - "Alter Herr" des Corps Alemannia Wien zu Linz - gemäßigter. In seiner Zeit als Parteichef hatte er immer wieder mit rechten Rülpsern aus den eigenen Reihen zu tun, jede Partei habe eben ihren "Narrensaum", meint er dazu. Prominentester Fall war der ehemalige Linzer Fraktionsobmann Sebastian Ortner, der auf einem Wehrsport-Video gemeinsam mit Österreichs bekanntestem Neonazi Gottfried Küssel zu sehen war.

Nachdem die FPÖ bei der Landtagswahl 2015 den zweiten Platz errungen hatte, wurde er am 23. Oktober 2015 zum Landeshauptmann-Stellvertreter unter der Regierung Pühringer gewählt. In der gegenwärtigen Landesregierung Stelzer ist er für Natur- und Landschaftsschutz, Wohnbauförderung, Baurecht, Familien und Sparkassen zuständig.

Seit 2011 ist Haimbuchner stellvertretender Bundesparteiobmann der FPÖ.

Privates bleibt weitgehend privat

Haimbuchner ist seit 2015 verheiratet, über Privates spricht er aber nicht so gerne. Er liebt Motorradfahren, Tennisspielen, Lesen, Beethoven und das Fischen. Er arbeitet gern im Garten und so mancher Tag beginnt für den passionierten Jäger bereits im Morgengrauen am Hochstand. So naturverbunden er sich als Naturschutzlandesrat gibt, so wenig kann er mit dem Klimawandel anfangen: Natürlich gebe es ihn, räumt er ein, aber, dass er vom Menschen verursacht wurde, sei eine "Ersatzreligion".