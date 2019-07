Zarte Hülle, harter Kern - so könnte man das Wesen der ehemaligen GNTM-Gewinnerin beschreiben. Ein Blick auf ihren Lebensweg verdeutlicht: Sie lässt sich nicht unterkriegen.

Steckbrief

Geburtsdatum: 27.08.1996

27.08.1996 Geburtsort: Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz

Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz Sternzeichen: Jungfrau

Jungfrau Beruf: Model, Influencerin, Schauspielerin

Model, Influencerin, Schauspielerin Alter: 22

22 Beziehungsstatus: Vergeben, Marcus Butler

Stefanie Giesinger beweist allen Kritikern, dass alles möglich ist - wenn man nur will. Dabei hatte sie alles andere als einen leichten Start ins Leben.

Ihr Leben mit Volvulus

Sie leidet an einer unheilbaren Krankheit namens Volvulus, bei der Verdauungstrakt bzw. der Darm verdreht und dadurch ein Darmverschluss entstehen kann, was im Schlimmsten Fall zum Tod führt. Für Stefanie bedeutet das regelmäßige Krankenhausaufenthalte, samt Operationen.

Eine vollständige Heilung ist nicht möglich. Die niederschmetternde Diagnose hielt die junge Frau jedoch nicht davon ab, ihre Träume zu verwirklichen.

Vom "GNTM" in die weite Welt

Den Startschuss für ihren Erfolg gab fraglos ihr Sieg bei "Germany's next Topmodel" im Jahr 2014. Seitdem konnte sie unzählige Kampagnen- und Modeljobs ergattern, etwa für den französischen Kosmetikkonzern L’Oréal oder das Modelabel Calvin Klein.



Ein Star auf Instagram

Auch als Influencerin verdient sie mittlerweile viel Geld. Mit 3,7 Millionen Followern (Stand 25. Juni 2019) hat Stefanie Giesinger mehr Instagram-Fans wie Claudia Schiffer (1,1 Mio. Fans) und Lena Gercke (2,3) Mio. Fans) zusammen. Für einen Post erhält das ehemalige GNTM-Model laut der „Welt“ rund 11.000 Euro.

Nicht nur auf dem Laufsteg und im Netz feiert Giesinger Erfolge – 2018 spielte sie im deutschen Kinofilm „Asphaltgorillas“ mit, mimte Oxana, eine verwöhnte Oligarchen-Tochter. Der russische Akzent wirkte übrigens auch deshalb so authentisch, weil Giesingers Eltern 1995 als Spätaussiedler aus Sibirien nach Deutschland emigrierten.

» Ich schalte meinen Kopf aus und mache einfach «

Woher aber nimmt die 22-Jährige das Selbstbewusstsein, Dinge in Angriff zu nehmen, die sie vorher so noch nicht gemacht hat? "Ich schalte meinen Kopf aus und mache einfach. Das habe ich als Model gelernt: Wenn man sich zu viele Sorgen macht und sich überlegt, wem man alles gefallen möchte, dann hat man schon verloren. Man muss sich selbst vertrauen und den Schritt wagen", sagte Stefanie in einem Interview.

Warum Stefanie Giesinger gemobbt wurde

Starke Worte von dem Model, das einst in der Schule gemobbt wurde. "Ich habe mich damals auch geschämt. Ich bin in einer nicht so wohlhabenden Gegend aufgewachsen, meine Eltern hatten nicht viel Geld und meine Mutter arbeitete bei McDonald’s", berichtet sie aus der schwierigen Phase ihres Lebens. Dies seien die Gründe gewesen, das sie gemobbt wurde.

Damals habe sie versucht sich vor ihren Peinigern zu verstecken. "Ich nahm sogar einen anderen Bus, um zu verschleiern in welcher Gegend ich wohne", erzählt sie offen in einem Interview. Irgendwann hätte sie aber gemerkt, dass es eigentlich egal ist, wo man wohnt, wie viel Geld man hat und was man trägt.

» Es hat mich stärker gemacht «

Stefanie resümiert: "Es ist viel wichtiger, was in einem ist. Es geht darum, ob man den Mut hat, seine Ziele und Träume in die Tat umzusetzen. Denn jeder hat welche, aber nicht jeder hat genug Mumm, die Initiative zu ergreifen. Als ich das geschafft habe, konnte ich über die Mobber lachen. Es hat mich stärker gemacht."

Eigene Gesichtspflege am Markt

2018 launchte die Influencerin zusammen mit der Drogeriemarkt-Kette „dm“ ihre erste Gesichtspflege „MOӢ“: Der Name stammt aus dem Russischen und bedeutet „mein“. Und ein Ende der Karrierenfahnenstange scheint noch lange nicht in Sicht.

In der Liebe läuft für das Model ebenfalls alles nach Maß. Seit 2016 ist Stefanie Giesinger mit dem britischen YouTube-Star Marcus Butler liiert.