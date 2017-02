Porsche von Hansi Hinterseer steht auf Online-Plattform zum Verkauf

Die Online-Plattform willhaben.at wartet derzeit mit dem Auto eines prominenten Vorbesitzers auf: Ein ehemaliger 340 PS starker Porsche Cayenne von Hansi Hinterseer steht dort derzeit für 20.000 Euro zum Verkauf, teilte die Plattform am Mittwoch in einer Aussendung mit. Hinterseer habe das Auto von Anfang Jänner 2006 bis Mitte 2008 gefahren, sagte der jetzige Besitzer, ein Kärntner, der APA.

"Einmalige Gelegenheit. Einzigartiges Souvenir für einen echten Hansi Fan", heißt es unter anderem in der Beschreibung auf willhaben.at. Prominente Vorbesitzer seien das "Salz in der Suppe des Gebrauchtwagenmarktes". Hin und wieder tauche selbst auf dem kleinen österreichischen Markt ein "Schätzchen auf, in dessen Typenschein ein großer Name eingetragen ist". "Wie in diesen Fall, wo ein Porsche Cayenne S 4,5 V8 aus dem Jahre 2006 zum Verkauf angeboten wird, den damals der Schlagersänger Hansi Hinterseer als Neuwagen vom Händler abholte", wird kräftig die Werbetrommel für den Ex-"Hansi"-SUV gerührt, der - mit Allradantrieb und Automatik-Getriebe ausgestattet - 190.000 Kilometer auf dem "Buckel" hat. Beigefügt ist der Typenschein mit "Hinterseer Johann" und der Anschrift "Kitzbühel".

Als er vor zwei Jahren das Auto erworben habe, hätten ihm die Verantwortlichen des Autohauses nahegelegt, einmal den Typenschein durchzulesen. Als er dort den prominenten Namen eines Vorbesitzers erblickte, sei es für ihn eine "große Überraschung" gewesen, so der Kärntner. Seine Mutter sei ein großer Fan des Entertainers und ehemaligen Skifahrers, er sei zu ihrem 50. Geburtstag sogar "als Hansi verkleidet" aufgetreten, offenbarte der Mann. Er habe auch ein paarmal versucht, seinen Porsche-"Vorgänger" zu erreichen - jedoch vergeblich.

Hinterseer-Sprecherin Dagmar Ambach konnte gegenüber der APA nicht bestätigen, dass der Sänger tatsächlich einer der Vorbesitzer des Wagens ist. Hinterseer bekomme jedenfalls vom entsprechenden Automobilhersteller über die Jahre immer wieder mal solche Fahrzeuge zur Verfügung gestellt. Der "Mehrwert" ist der Sprecherin durch die massive Bewerbung mit "Hansi" übrigens nicht ganz klar, man sollte dann doch eher auf essenzielle Dinge wie die Kilometerleistung achten, riet sie potenziellen Käufern.

Hier geht's zum willhaben-Angebot