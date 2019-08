Eigentlich wollte sie einen Horror-Weihnachtsfilm drehen. Stattdessen feiert Schauspielerin Bella Thorne (21) ihre Regiedebüt nun auf Pornhub.

Schauspielerin Bella Thorne hat sich für ihr Debüt als Regisseurin ein durchaus anrüchiges Projekt ausgesucht: So hat der ehemalige Disney-Star für Pornhub einen Film gedreht.

© imago images / ZUMA Press

Der Porno heißt "Her & Him" und ist Teil der Visionaries Director's Series, wie der Internetanbieter via YouTube mitteilte. Was hat die 21-Jährige zu diesem Schritt bewegt?

Kampf um Dominanz

In dem YouTube-Video erklärt Bella Thorne, dass sie ursprünglich einen Weihnachts-Horrorfilm machen wollte. Doch sie habe ihren Plan verworfen. "Ich habe über die Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau nachgedacht und ihren Kampf um Dominanz. Das lässt sich auf viele Dinge in unserer Welt übertragen, nicht nur auf ein sexuelles Szenario."

© imago images / ZUMA Press

In dem Film geht es um zwei Erwachsene, deren sexuelle Begegnung außer Kontrolle gerät. Stars des Films sind die Pornodarsteller Abella Danger (23) und Small Hands. Die Premiere des Films wird übrigens in Deutschland stattfinden, auf dem Internationalen Filmfest Oldenburg im September. Danach wandert er zu Pornhub.

