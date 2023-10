Pop-Ikone Cher bringt erstes Weihnachtsalbum heraus

Die amerikanische Pop-Ikone Cher (77) bringt ihr erstes Weihnachtsalbum heraus - nach über 50-jähriger Karriere. Auf "Christmas" präsentiert Cher 13 Titel, darunter Neuinterpretationen und eigene Songs. Einige singt sie im Duo, wie "What Christmas Means to Me" mit Stevie Wonder oder "Drop Top Sleigh Ride" mit dem Rapper Tyga. "Das ist nicht das Weihnachtsalbum deiner Mutter", schrieb sie auf Twitter (X).

Es ist das 27. Album der Sängerin und Schauspielerin, die mit über 200 Millionen verkauften Tonträgern zu den kommerziell erfolgreichsten Musikerinnen des 20. und 21. Jahrhunderts gehört. Zu ihren Welterfolgen zählen "Believe" (1998), "I Hope You Find It" (2013) und "SOS" (2018).