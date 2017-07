Polnische Regierung weist EU-Vorwürfe zurück

Der polnische Europaminister Konrad Szymanski hat das Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission gegen Polen als "unbegründet" zurückgewiesen. Der Politiker der nationalkonservativen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) sagte der Agentur PAP am Samstag, das von Brüssel kritisierte Gesetz über die allgemeine Gerichtsbarkeit garantiere alle Prozessrechte und ermögliche die Einlegung von Rechtsmitteln.

Im Streit um die polnische Justizreform leitete die EU-Kommission am Samstag ein Vertragsverletzungsverfahren ein. Wie die Kommission über den Kurznachrichtendienst Twitter weiter mitteilte, hat die polnische Regierung einen Monat Zeit, um auf den Warnbrief als ersten Schritt zu reagieren. Die Kommission meldete erneut mehrere Kritikpunkte an der Justizreform an. Sie ist besorgt um die Unabhängigkeit der Justiz in dem Land.

Polens Präsident Andrzej Duda hatte die umstrittene Novelle am Dienstag unterzeichnet. Der Leiter der Präsidentenkanzlei, Krzysztof Szczerski, sagte in einer ersten Reaktion, die EU-Kommission habe "einen Weg eingeschlagen, der ins Nichts führt". Brüssel suche "auf Teufel komm raus" Vorwände, um sich Kompetenzen in Angelegenheiten anzumaßen, in denen es über keine verfüge.