Polizisten fanden Leiche unter dem Bett in Wohnung in Wien

Polizisten haben am Freitag in einer Wohnung in Wien-Neubau unter dem Bett einer Wohnung in Wien-Neubau eine Leiche gefunden. Der Leichnam wurde laut einer Aussendung der Polizei in den Nachmittagsstunden obduziert. Auf Grund der postmortalen Veränderung konnte aber keine Todesursache ermittelt werden.

Demnach konnte auch nicht ausgeschlossen werden, dass der Tod durch Fremdverschulden herbeigeführt worden sein könnte. Anzeichen einer Gewalteinwirkung durch einen stumpfen oder scharfen Gegenstand stellte die Gerichtsmedizin an der bereits stark verwesten Leiche nicht fest. Der Auffindungsort sei aber "sehr ungewöhnlich", wie Polizeisprecher Markus Dittrich der APA sagte.

Dass der Leichenfund von der Polizei als "bedenklicher Todesfall" eingestuft wurde, war auch darauf zurückzuführen, dass ein Fenster der Parterre-Wohnung offen stand. Hinweise auf einen Einbruch gab es vorerst nicht. "Die Wohnung wurde nicht durchwühlt", sagte Dittrich.

Die Wohnung wurde von Landeskriminalamt Wien weiter untersucht. Eine Auswertung etwaiger Spuren soll Klarheit bringen. Es besteht die Vermutung, dass es sich bei der Verstorbenen um die 83-jährige Bewohnerin der Wohnung handelt. Alarmiert wurde die Polizei von Anrainern aufgrund des unangenehmen Geruches.