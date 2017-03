Polizist schoss versehentlich bei Hollande-Rede: Zwei Verletzte

Ein französischer Polizei-Scharfschütze hat am Rande eines Auftritts von Präsident Francois Hollande versehentlich einen Schuss abgefeuert und zwei Menschen verletzt. Die Verletzten seien jeweils am Bein getroffen worden, sagte der lokale Präfekt Pierre N'Gahane am Dienstag vor Journalisten.

Der Schuss fiel im Ort Villognon nördlich von Angouleme im Westen des Landes, wo Hollande eine neue Bahn-Schnellstrecke einweihte. Auf einem Video war zu sehen, wie der Staatschef nach einem Knall seine Rede kurz unterbrach. "Ich hoffe, dass nichts Schlimmes passiert ist", sagte er und wartete einen Moment ab, bevor er seine Ansprache fortsetzte. Nach Angaben N'Gahanes wurde eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet. Hollande habe vor seiner Abreise mit den Verletzten gesprochen.