Polizei und Cobra übten in Oberwart für bewaffneten Terror-Angriff

Die Polizei hat am Mittwoch in der Inform-Halle in Oberwart eine Antiterror-Übung abgehalten. Einsatzannahme war ein bewaffneter terroristischer Angriff auf eine mit etwa 1.000 Besuchern besetzte Halle. An der Übung nahmen neben der Polizei auch das Einsatzkommando Cobra sowie verschiedene Rettungsorganisationen teil, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland.

Die Übung dauerte am Mittwochnachmittag noch an. Bei dem Anschlagsszenario mit Großschadenslage sollten vor allem die Entscheidung- und Kommunikationsabläufe der Einsatzkräfte geprobt werden. Die Übungsannahme sah vor, dass die Polizeikräfte des Bezirkes Oberwart die Erstmaßnahmen ergriffen, bevor das Einsatzkommando Cobra zum Zug kam. Anschließend wurde die professionelle Bergung von Verletzten mithilfe des Einsatzfahrzeuges "Survivor" geübt. An dem Training beteiligten sich auch Einheiten der Verhandlungsgruppe und des Entschärfungsdienstes.

Man müsse auf das Unerwartete vorbereitet sein, erklärte Landespolizeidirektor Martin Huber. Eine konkrete Bedrohung für das Burgenland gebe es aktuell nicht. Jedoch sei diese nie ganz auszuschließen.