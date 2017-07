Polizei rettete in Bregenz Schlafenden aus verrauchter Wohnung

Die Stadtpolizei Bregenz hat am Dienstag einen 53-jährigen Mann aus einer verrauchten Wohnung gerettet. Der Mann lag trotz eines schrillenden Rauchmelders schlafend in seinem Bett, teilte die Polizei mit. Ursache der Rauchentwicklung dürfte ein auf der eingeschalteten Herdplatte abgestellter Teekocher gewesen sein. Der 53-Jährige blieb unverletzt, der Schaden in der Wohnung blieb gering.

Die Einsatzkräfte der Stadtpolizei Bregenz wurden kurz nach 11.00 Uhr alarmiert, nachdem aus der Wohnung starker Rauch gedrungen war. Sie verschafften sich Zutritt in die versperrte Wohnung, wo sie den 53-Jährigen schlafend fanden und sofort ins Freie brachten.