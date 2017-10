Bei dem schweren Anschlag in Somalias Hauptstadt Mogadischu sind mindestens 137 Menschen getötet worden. 300 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Andere Quellen berichteten sogar von fast 190 Todesopfern. Der Anschlag war am Samstag mit einem mit Sprengstoff beladenen Lkw vor einem Hotel im Zentrum der Hauptstadt verübt worden.

News wird 25! Jetzt Jubiläumsangebot bestellen: 25 Ausgaben um nur € 25,- Hier bestellen ▶