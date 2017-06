Seidenteppiche im Wert von 30.000 Euro hat ein Mann in Wien aus einem Möbelhaus gestohlen. Der Verdächtige ließ die Teppiche in seiner riesigen Jacke verschwinden und verließ das Geschäft in Wien-Donaustadt ohne zu bezahlen. Die Polizei fahndet nach dem Mann, die Vorfälle haben sich bereits im April ereignet.

Der Mann suchte zu diesem Zeitpunkt ein Möbelgeschäft in der Wagramer Straße auf. Er rollte zwei Teppiche zusammen und verstaute sie in den Ärmeln seiner Jacke, erklärte Polizeisprecher Paul Eidenberger am Donnerstag. Die Jacke hängte er sich danach über die Schultern, so verließ er das Geschäft. Zwei Stunden später kam der Beschuldigte zurück und wiederholte seinen Trick mit einem weiteren Teppich. Insgesamt dürfte der Schaden etwa 30.000 Euro betragen.

Die Polizei bittet bei der Suche nach dem Mann um Hilfe. Hinweise werden beim LKA Wien unter der Telefonnummer 01/31310 DW 67800 oder bei jeder Polizeiinspektion entgegengenommen.