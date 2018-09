Polizei beendete illegales Straßenrennen im Bezirk Vöcklabruck

Eine Zivilstreife der Polizei hat Mittwochabend im Bezirk Vöcklabruck ein illegales Straßenrennen zweier Brüder beendet. Das berichtete die Landespolizeidirektion in einer Presseaussendung am Donnerstag. Ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer hatte sich mit seinem 25-jährigen Bruder, beide aus dem Bezirk Vöcklabruck, zu dem Duell verabredet.

Sie traten in Autos mit 218 bzw. 224 PS an, auf dem Beifahrersitz saß jeweils ein Cousin. Schon bei der Anfahrt gerieten die Benzinbrüder ins Visier einer Zivilstreife, weil sie im Ortsgebiet von Attnang-Puchheim teilweise nebeneinanderfuhren und ein Überholverbot, Sperrflächen, Sperrlinien und Geschwindigkeitsbeschränkungen missachteten. Per Hupsignal wurde das Rennen kurz vor dem Ortsende von Attnang gestartet und mit Tempo 190 ging es auf der B1 in Richtung Schwanenstadt.

Der "Verlierer" war zunächst der 25-Jährige: Er wurde nicht nur von seinem jüngeren Bruder abgehängt, sondern auch kurz vor Schwanenstadt von der Polizei gestoppt. Aber auch sein Bruder wurde später ausgeforscht und vernommen. Beide legten ein Geständnis ab. Das Duo wird nach Abschluss der Erhebungen wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck angezeigt.