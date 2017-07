Der News-Politiker-Karikaturwettbewerb geht ins Finale: Die Fachjury unter Patronanz von Marietta Deix hat fünf Künstler aus 54 Einsendungen ausgewählt. Jetzt küren die News-Leser den Champion mit einem Online-Voting: Ab sofort können auch Sie Ihre Stimme bis 27. Juli abgeben und entscheiden, wer gewinnt!

Das Ergebnis des News-Politiker-Karikaturenwettbewerbs ist für Gottfried Gusenbauer, Direktor des Karikatur- und Deix-Museums in Krems, jedenfalls ein „starkes und beeindruckendes Lebenszeichen” der neuen österreichischen Karikaturisten-Szene: „Dieser Wettbewerb ist nicht nur eine wichtige Plattform für die nächste Generation und für Künstler, die in der Öffentlichkeit bisher noch nicht ganz so bekannt sind. Es ist auch ein Signal an alle talentieren Zeichner, dass es sich lohnt, weiterzumachen.”

Der Erfinder und Schöpfer des ersten News-Politiker-Schnapsers hätte jedenfalls seine helle Freude mit seinem Nachfolger beziehungsweise seiner Nachfolgerin, ist Marietta Deix überzeugt: „Dieser Karikaturen-Wettbewerb von News ist ganz im Sinne meines verstorbenen Mannes. Er hat sich immer für Präsentationsmöglichkeiten junger Künstler eingesetzt. Die Erinnerung an ihn lebt so weiter.”

Die Finalisten im Überblick

Alle vier karikierten Spitzenkandidaten der jeweiligen Finalisten können Sie sich in der obigen Fotostrecke im Detail ansehen. Nachfolgend die Entwürfe noch einmal im Schnelldurchlauf:

© Manuela Marl-Stranimeier Heinz-Christian Strache, gezeichnet von Manuela Marl-Stranimeier

© Helmut Rabel Ulrike Lunacek, gezeichnet von Helmut Rabel

© Chris Scheuer Sebastian Kurz, gezeichnet von Chris Scheuer

© Christian Stellner Christian Kern, gezeichnet von Christian Stellner

© Xi Ding Heinz-Christian Strache, gezeichnet von Xi Ding

Das Voting

Bis zum 27.07.2017 können Sie ihren persönlichen Favoriten unter den letzten fünf Finalisten bestimmen. Der Teilnehmer mit den meisten Stimmen wird die Politiker-Schnapskarten für News zeichnen.