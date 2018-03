Politisches Patt in Italien eine Woche nach Parlamentswahlen

Eine Woche nach den Parlamentswahlen in Italien herrscht ein politisches Patt in Rom. Die Fronten sind verhärtet. Die beiden Wahlsieger - die rechtspopulistische Lega und die Fünf Sterne-Bewegung - beanspruchen die Regierungsverantwortung, doch keiner verfügt über die notwendigen Stimmen für eine Mehrheit im Parlament.

Sowohl der Fünf Sterne-Premierkandidat Luigi Di Maio, als auch Lega-Chef Matteo Salvini wollen die Führung einer Regierung übernehmen. Dazu sind sie jedoch zu Allianzen gezwungen. Beide umwerben die sozialdemokratische Demokratische Partei (PD), die zwar mit 18 Prozent der Stimmen auf ein historisches Tief gesunken ist, für eine Regierungsbildung jedoch das Zünglein an der Waage stellen könnte.

Die nach dem Rücktritt von Vorsitzendem Matteo Renzi führungslose PD hat zwar den Gang in die Opposition angekündigt, nicht ausgeschlossen wird jedoch, dass sie sich zu einer Allianz mit Di Maio entschließen könnte. Die Zusammenarbeit könnte sich auf ein beschränktes Wahlprogramm reduzieren, bei dem die Verabschiedung eines neuen Wahlgesetzes mit einer starken Prämie für die erfolgreichste Koalition das Kernelement sein dürfte. Eine Wahlrechtsreform sollte das geltende Gesetz "Rosatellum" ersetzen, mit dem die Italiener am 4. März erstmals gewählt haben und das für den jetzigen politischen Stillstand in Rom verantwortlich gemacht wird.

In Italien hat die "Dritte Republik" begonnen, bei der populistische Kräfte das Sagen haben, analysieren politische Beobachter in Rom. Die "zweite Republik" hatte 1993 nach dem Zusammenbruch der Democrazia Cristiana begonnen, die 40 Jahre lang Italien kontinuierlich regiert hatte. Die zweite Republik war vor allem vom "Berlusconismus" geprägt. Die Ära des viermaligen Premiers Silvio Berlusconi scheint jetzt jedoch mit den Parlamentswahlen am Sonntag zu Ende gegangen zu sein.

Der 81-jährige Berlusconi ist zwar der Chef der erfolgreichsten Koalition, die aus den Parlamentswahlen hervorgegangen ist. Der Medienzar ist jedoch nicht mehr Herr im eigenen Haus. Als kleinerer Partner der Lega kann Berlusconi in seiner Koalition nicht mehr die erste Geige spielen. Das schmerzt den Medientycoon, die Verbitterung ist groß.

"Erstmals in seiner politischen Geschichte hat Berlusconi wahrhaftig die Wahlen verloren. Er ist von Salvini entthront worden und muss ihm gegenüber jetzt loyal sein", so der politische Kommentator Antonio Polito. Berlusconis Hoffnung ist, dass Salvini mit der Bildung einer Regierung scheitern und einen gemäßigteren Premier vorschlagen könnte, der auch die Unterstützung der PD erhalten würde. In diesem Fall würde Berlusconi auf EU-Parlamentspräsidenten Antonio Tajani zurückgreifen.

Die Zeiten zur Regierungsbildung könnten sich hinausziehen. Vor Mitte-April sei mit keinem Kabinett zu rechnen, heißt es in Rom. Das neugewählte Parlament tagt erstmals am 23. März und muss zuerst seine beiden Präsidenten wählen. Die Fünf Sterne-Bewegung beansprucht als stärkste Einzelkraft die Führung der Abgeordnetenkammer, die Lega könnte den Senatspräsidenten stellen. Auch die Wahl der Parlamentspräsidenten wird voraussichtlich zu einem zermürbenden Kampf zwischen den Wahlsiegern werden.

In dieser verworrenen Situation könnte Staatschef Sergio Mattarella eine entscheidende Rolle spielen. Sollte keiner der Wahlsieger imstande sein, eine eigene Regierung auf die Beine zu stellen, könnte der Präsident eine parteiunabhängige Persönlichkeit beauftragen, unter den Parteien zu vermitteln, um ein Kabinett aufzubauen. Ziel wäre, eine Allianz im Parlament zu finden, um das neue Wahlgesetz über die Bühne zu bringen.