Rückzug aus der Welt

ANALYSE

Vorbei sind die Zeiten, in denen sich Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in der großen Weltpolitik versuchte; nach Russland zum dortigen Präsidenten Wladimir Putin flog oder Wladimir Klitschko, dem Bruder des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko, bei einem Treffen in Deutschland freundschaftlich auf die Schulter boxte und dem ukrainischen Volk "großen Respekt und Wertschätzung" ausdrückte, weil es "so tapfer und wehrhaft" sei, "um für unsere Werte und Freiheit zu kämpfen".

Das war in den ersten Wochen des russischen Angriffskriegs. Hierzulande kamen solche Bilder nicht nur gut an, sie nährten auch Unbehagen. Über Jahrzehnte hinweg wurde eine Illusion gepflegt, wonach man allein aufgrund der Neutralität eine geschützte Insel der Seligen bilde: "Wozu sich also engagieren draußen in der Welt, gerade jetzt, da sie immer gefährlicher wird? So riskiert man doch, sich selbst ins Unglück zu stürzen!"

Europaweit sehen aufgrund dieses Kriegs 75 Prozent der Menschen die nationale Sicherheit gefährdet. In Österreich sind es 53 Prozent. Das sind sogar weniger als in der Schweiz (57). Bezeichnender: Hierzulande ist darüber hinaus nicht nur die Unterstützung für die Sanktionen gegen Russland geringer als bei den Eidgenossen, sondern auch jene für Waffenlieferungen an die Ukraine.

Sich nicht beteiligen, sondern zurückziehen, lautet eine politische Antwort darauf. FPÖ-Chef Herbert Kickl war der erste, der das exzessiv betrieben und eine "Festung Österreich" mit geschlossenen Grenzen propagiert hat, in der man sich abschotten kann. Karl Nehammer geht nun ebenfalls darauf ein, indem er den Appell des ehemaligen Bundeskanzlers Leopold Figl (ÖVP) aufgreift, an dieses Österreich zu glauben. Das steht nicht nur für Entschlossenheit und Zuversicht, sondern auch für einen Wiederaufbaumythos nach dem Zweiten Weltkrieg, wonach man es ausschließlich mit eigener Kraft geschafft hat, Sicherheit und Wohlstand zu erlangen.

2023 ist Österreich jedoch mehr denn je Teil von Globalisierung und europäischer Integration. Insofern sind diese Botschaften bemerkenswert. Man könnte zum Beispiel auch sagen: "Gemeinsam mit anderen Ländern sind wir stark. Glaub an Österreich in der Europäischen Union, in der wir uns noch dazu aktiv einbringen können." So redet jedoch kaum jemand. Das lässt tief blicken.

Was hier läuft, ist auch ein Vorgeschmack auf den voraussichtlich nächsten großen Wahlkampf in Österreich, nämlich jenen zur EU-Wahl im kommenden Juni. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat längst vorgesorgt und gewarnt, mit einem "Öxit" zu spielen. Nicht, dass jemand einen EU-Austritt verlangen würde. So zu tun, als könne man sich zum eigenen Vorteil auf einen rein nationalen Weg zurückbegeben, ist jedoch ein erster Schritt in diese Richtung.

ZAHL

Spritpreis als Politbarometer

Auf den Sommer hin haben sich die Spritpreise in Österreich entspannt. Doch das ist vorbei. Seit Juli ziehen sie wieder an, bewegen sich Richtung zwei Euro pro Liter und damit auf ein Niveau, das sie nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs im vergangenen Jahr sogar mehrfach überschritten haben. Das zeigt ein Blick auf den Preismonitor, den das Klimaschutzministerium betreibt.

Man könnte auch von einen Politbarometer sprechen: Kaum ein Preis hat derartigen Einfluss auf die Stimmung im Land wie der von Benzin und Diesel. Grund: Kaum ein anderer Preis ist im Alltag so sichtbar, kaum einen anderen für ein einzelnes Gut bekommen so viele Menschen zu spüren. Ergebnis: Millionen, die regelmäßig tanken, nehmen eine negative Entwicklung wahr.

Politikerinnen und Politiker, die Österreich als "Autoland" (Bundeskanzler Karl Nehammer, ÖVP) betrachten und eine ländliche Bevölkerung umwerben, die auf ein eigenes Fahrzeug angewiesen ist, reagieren sensibel darauf. Insofern überrascht es nicht, dass die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und ihr Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) gerade die Forderung erhoben haben, die CO2-Bepreisung auszusetzen.

Die CO2-Bepreisung ist vor zwei Jahren in der türkis-grünen Bundesregierung noch unter dem damaligen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) fixiert worden. Den Grünen war das wichtig. Wobei sie Glück hatten: Wären die heutigen Spritpreise absehbar gewesen, sie wären damit kaum durchgekommen. Abgesehen davon hat man auf türkiser Seite geglaubt, die Bepreisung durch den Klimabonus von bis zu 250 Euro pro Kopf vergessen machen zu können. Das war jedoch ein Irrtum: Er hilft unterm Strich zwar, mit Belastungen fertigzuwerden. Summa summarum empfindlich höhere Tankrechnungen bleiben in der Wahrnehmung einer Masse jedoch eher hängen als dieser Bonus, der einmal im Jahr ausgeschüttet wird.

BERICHT

Budget aus dem Ruder

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) übertreibt nicht, wenn er sagt, dass es in den nächsten Jahren kein Nulldefizit geben werde. In Wirklichkeit ist es sogar so, dass das Budget dabei ist, aus dem Ruder zu laufen.

Problem eins: Es ist kein Ende der Krisenzeit in Sicht. Am Horizont tut sich eine Rezession auf. Gerade in Hinblick auf die Nationalratswahl im kommenden Jahr droht damit die Fortsetzung einer Regierungspolitik, die seit Pandemiebeginn vor dreieinhalb Jahren unter dem Motto "Koste es, was es wolle" steht.

Problem zwei: Durch die Abschaffung der kalten Progression wird das Einnahmenwachstum gedämpft. Ausgaben steigen jedoch weiter ungebremst. Auch, weil schon zu lange durch keine Reformen mehr gegengesteuert wird.

Problem drei: Die laufenden Finanzausgleichsverhandlungen. Ein eigenes Kapitel: Die mächtigen Landeshauptleute haben sich bisher nicht zufriedengegeben mit dem, was Brunner bereit ist, zu geben. Sie wollen mehr. Ihr Anteil am Steuerkuchen soll von 20 auf 25 Prozent erhöht werden und jener der Gemeinden von zwölf auf 15 Prozent. Damit würde dem Bund viel zu wenig übrigbleiben.

Wenn dieser Aufteilungsschlüssel bereits gälte, hätte er heuer von Jänner bis Juli netto um fast fünf Milliarden Euro weniger eingekommen. Die Neuverschuldung wäre damit deutlich stärker gestiegen. Allein die Pensionskosten hätten mehr als die Hälfte der Steuereinnahmen ausgemacht. Es wäre buchstäblich noch unmöglicher geworden, mit ihnen allen Herausforderungen gerecht zu werden, die zum Beispiel ja auch explodierende Zinskosten umfassen.

Johannes Huber, Journalist und Blogger zur österreichischen Politik, www.diesubstanz.at