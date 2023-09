Babler läuft die Zeit davon

ANALYSE

An Selbstbewusstsein hat es Andreas Babler noch nie gemangelt. Auf die Frage von Armin Wolf, ob er sich zutraue, die SPÖ auf 40 Prozent zu bringen, meinte er Mitte April in einer "ZiB 2": "Ich bin sicher, dass wir da für Überraschungen sorgen können - positiver Art." Heute sind die Zweifel groß: Babler ist Bundesparteivorsitzender und könnte liefern. Er bemüht sich, es kommt aber nicht das heraus, was er brauchen würde: steigende Umfragewerte. Würde heute gewählt werden, die SPÖ müsste mit weniger als 25 Prozent rechnen. Sie würde unter Umständen nicht nur schlechter als die FPÖ, sondern auch schlechter als die ÖVP abschneiden. Eine Rückeroberung des Kanzleramts wäre illusorisch, von einer Ampelkoalition mit Neos und Grünen, die Babler gerne bilden würde, gar nicht zu reden.

Das ist gefährlich für den 50-Jährigen. Er hat nicht viel Zeit. Führenden Genossen von Vorarlberg über Tirol und Salzburg bis ins Burgenland steht er zu weit links. Der dortige Landeshauptmann Hans Peter Doskozil macht von Woche zu Woche deutlicher, dass er es anders anlegen würde. Umso wichtiger wäre es für ihn, Erfolge vorweisen zu können. Vorerst in Umfragen und im kommenden Juni bei der EU-Wahl. Dort wird er zwar nicht antreten. Das Ergebnis wird aber an ihm hängenbleiben. Sollte die SPÖ auf Platz drei landen, würde er sich noch schwerer tun, als Kanzlerkandidat ernst genommen zu werden.

Wie konnte das passieren, warum tritt die Sozialdemokratie auch mit Andreas Babler auf der Stelle? Im Frühjahr hat er Teile der Basis berauscht: Aus ihrer Sicht war da endlich einer, der nicht nur den Führungsanspruch erhebt, sondern auch so tut, als wäre eine SPÖ-geführte Regierung ohne FPÖ und ÖVP möglich. Als könnte man sich rächen an einer ÖVP, die einen zwei Mal auf die Oppositionsbank fallengelassen hat: 2000 und 2017. Babler hielt leidenschaftliche Plädoyers für eine Umverteilung sowie eine massive Arbeitszeitverkürzung. Das kam an. Dass er sich zwischendurch als "Marxist" bezeichnete und ein älteres Video auftauchte, in dem er die EU als "imperialistisches Projekt" abtat, wurde eher sogar wohlwollend aufgenommen. Als Ausdruck sympathischer Offenheit, sozusagen.

Was in den eigenen Reihen reichte, um sich bei der Stichwahl um den Vorsitz gegen Doskozil durchzusetzen, ist jedoch nicht dazu angetan, eine breite Mehrheit darüber hinaus zu überzeugen. Es irritiert eher. Und es wird auch nicht dadurch wettgemacht, dass Babler versucht, die vielen zu umwerben, denen die Teuerung zu schaffen macht. Zumal es hier auch um Leute geht, die für die SPÖ auf die Schnelle nicht zu haben sind - die sich von der Politik abgewendet haben, nicht mehr wählen gehen oder zu Herbert Kickl (FPÖ) tendieren, der sich dafür anbietet, der Politik überhaupt eine Absage zu erteilen.

Nicht einmal einen Notgroschen

"Wenn Sie heute Ihre Haupteinnahmequelle verlieren, wie lange könnten Sie dann noch ihren Lebensunterhalt bestreiten, ohne sich Geld ausleihen oder umziehen zu müssen?" Jede sechste Person, der diese Frage im Rahmen einer Eurobarometer-Erhebung vor dem Sommer gestellt worden ist in Österreich, hat buchstäblich angegeben, von der Hand im Mund zu leben und ohne Notgroschen dazustehen. Das bedeutet, dass in ihrem Fall ohne Erwerbseinkommen, Pension oder Sozialleistung gar nichts geht. Zählt man noch all jene dazu, die erklären, dass sie mehr als eine Woche, aber weniger als einen Monat über die Runden kommen würden, hat alles in allem gut ein Viertel der Menschen hierzulande keine oder nur sehr geringe Ersparnisse.

Europaweit sind es zwar ähnlich viele, die Unterschiede sind jedoch groß. In Griechenland ist es nach vielen Krisenjahren zum Beispiel so weit, dass die Reserven bei einem Drittel der Menschen für keinen Monat ausreichen würden. In den Niederlanden, einem anderen Extrem, handelt es sich lediglich um ein Achtel.

Was bringt das zum Ausdruck? Man muss vorsichtig sein. Es gibt ganz offensichtlich viele, die kein Finanzvermögen haben und unter Umständen auch nie eine Gelegenheit bekommen, ein solches zu bilden. Wie auch? Eine Alleinerzieherin, die nur Teilzeit arbeiten kann und ein, zwei Kinder hat, muss am Ende des Monats froh sein, wenn sie das Konto nicht überzogen hat. Das muss man sehen.

Abgesehen davon ist ein hoher Anteil an Menschen mit überschaubaren Ersparnissen in Österreich aber wohl auch das Ergebnis eines starken Sozialstaates. Die einen, die gerne weniger davon hätten, werden sich bestätigt fühlen, die anderen werden es als gutes Zeichen betrachten: Fakt ist, dass es zum Beispiel nicht zwingend notwendig ist, fürs Alter vorzusorgen. Das Pensionssystem ist noch immer so aufgestellt, dass es ein bescheidenes Auskommen ermöglicht.

Zu viel spricht gegen Neuwahlen

Man kann noch immer davon ausgehen, dass die nächste Nationalratswahl erst im Herbst 2024 stattfinden wird: Für eine Vorverlegung des Urnengangs wäre eine Mehrheit im Hohen Haus nötig, und eine solche ist nicht in Sicht. Grund: Weder ÖVP noch SPÖ, Grüne oder Neos können damit rechnen, es sich zu verbessern oder Schlimmeres zu verhindern, wenn in absehbarer Zeit gewählt wird. Einzig die Freiheitlichen würden groß zulegen. Aber sie sind in der Minderheit.

Dass dennoch über Neuwahlen spekuliert wird, ist nachvollziehbar: ÖVP und Grüne hält als Koalitionspartner nicht mehr viel zusammen. Türkise meiden im Werben um Wähler rechts der Mitte Themen, die den Grünen wichtig sind. Allen voran Klimaschutz. Zum anderen haben Strategen auf der Rechnung, dass sich durch die EU-Wahl im Juni des kommenden Jahres alle wesentlichen Trends verfestigen könnten, sodass de facto schon das Ergebnis einer Nationalratswahl wenige Monate später absehbar wird; also ein Triumph der FPÖ und eine Enttäuschung für alle übrigen Parteien.

Das würde dafür sprechen, vor der EU-Wahl zu wählen. Es ist jedoch zu wenig. Zum Beispiel für die ÖVP: Für sie geht es darum, dass nach einer Nationalratswahl zumindest zwei Optionen bleiben. Entweder Blau-Türkis oder Türkis-Rot, sodass sie sogar weiterhin den Kanzler stellen könnte. Das würde ihre Position bei Koalitionsverhandlungen entscheidend stärken. Sie müsste sich dann nicht um jeden Preis mit der Rolle eines Juniorpartners der Herbert- Kickl-FPÖ begnügen. Allein: Türkis-Rot geht sich im Moment nicht aus. Und zwar bei Weitem nicht.

Johannes Huber, Journalist und Blogger zur österreichischen Politik, www.diesubstanz.at