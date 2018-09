NEOS-Klubobmann Matthias Strolz verabschiedet sich aus dem Nationalrat. Ein Blick auf seine politische Karriere.

Matthias Strolz polarisiert. Aber egal ob man ihn mag oder nicht, kaum jemand wird abstreiten, dass der 44-jährige Vorarlberger das Energiebündel der österreichischen Innenpolitik ist. Ohne diese Explosivität wäre es freilich kaum möglich gewesen, vor fünf Jahren aus dem Stand eine liberale Truppe aus der Taufe zu heben, die wenig später gegen alle Wahrscheinlichkeiten den Sprung in den Nationalrat schaffte und sich seither gut etabliert hat.

Auch interessant: "Ich bleib ein Polit-Schädel"

Geboren in Bludenz, aufgewachsen in Dalaas, hat sich der Vorarlberger eine Bodenständigkeit bewahrt, die ihn über selbst ernannte Eliten hinauswirken lässt. Was Strolz in der österreichischen Politik so einzigartig macht, ist, dass er sich für wenig geniert. Ob er jetzt Gedichte über Kastanien publiziert, über das Bäume-Umarmen philosophiert oder opulente Wortbilder produziert, der NEOS-Chef bleibt authentisch, auch wenn er manchmal an einen Sektenführer erinnern mag. Auch mit politischen Aussagen schwimmt er nicht immer mit dem Strom, etwa wenn er angesichts des steigenden Einflusses des Islam vor einem Bürgerkrieg warnte.



"Mutmacher" "Flügel heben"

Aus dem nichts kommt das natürlich nicht. Strolz, der schon Vorarlberger Landesschulsprecher war und für die VP-nahe AG an der Uni Innsbruck Vorsitzender der örtlichen Hochschülerschaft war, ist gelernter Coach. Motivation ist seine Sache, "Mutmacher" will er sein, den Kindern die "Flügel heben", "Chancen-Gespräche" führen etc., etc., etc.

© APA/HERBERT P. OCZERET Matthias Strolz jubelt nach den ersten Ergebnissen der Nationalratswahl 2013 am Sonntag, 29. September 2013

Sein Glück ist, dass er sich bei aller Ein- und Aufdringlichkeit eine Art kindlichen Charmes bewahrt hat. Dass er seiner Frau den Heiratsantrag bei einer Polsterschlacht gemacht hat, glaubt Strolz jeder, egal ob es tatsächlich stimmt. Das Paar hat mittlerweile drei Töchter, Strolz ist ihr stolzer Vater, auch wenn er vermutlich nicht so viel Zeit für seine Kinder aufbringen konnte wie er wollte.



Sein Rücktritt

Denn seit der Parteigründung war Strolz, der einst im Büro des heutigen Zweiten Nationalratspräsidenten Karlheinz Kopf (ÖVP) das politische Handwerk gelernt hatte, ein Dauer-Getriebener. Sich im Parlament zu etablieren, ist schon keine leichte Übung. Dann waren aber auch noch diverse Wahlen zu bestreiten, obwohl die Strukturen vor allem in den Ländern fehlten. Einzelnen kleineren Erfolgen bei der EU-Wahl, in Wien und Vorarlberg standen zunächst auch Pleiten gegenüber - etwa in Oberösterreich und der Steiermark - ehe im Vorjahr der Wiedereinzug ins Parlament glückte.

© APA/GEORG HOCHMUTH Der scheidende Parteichef und Gründer Matthias Strolz und die neue NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger am Samstag, 23. Juni 2018,

Im Mai 2018 verkündete Strolz seinen Rückzug von der Parteispitze. Er legte alle politischen Funktionen zurück und scheidet aus dem Nationalrat. Er begründete diesen Schritt mit dem Ruf seines Herzens. Eigentlich hatte sich Strolz eine Spanne von zehn Jahren für die Politik vorgenommen.

Matthias Strolz (44 Jahre)

Geboren am 10. Juni 1973 in Bludenz (Vorarlberg)

Beruf: Politiker, Kommunikationstrainer und Coach

Wohnort: Wien-Liesing

Familienstand: Ehe, 3 Kinder

Website: http://strolz.eu

Bildungsweg

1983 - 1991 Gymnasium Bludenz

1991 - 1998 Universität Innsbruck: Internationale

Wirtschaftswissenschaften und Politikwissenschaft

Wirtschaftswissenschaften und Politikwissenschaft 1998 - 1999 Präsenzdienst

2000 Befähigung zum geprüften Unternehmensberater

2001 - 2003 Universität Klagenfurt: Dissertation

Organisationsentwicklung

Beruflicher Werdegang

1997 - 1998 Freischaffender Journalist und Publizist

1997 - 2001 Freischaffender Trainer und Moderator

2001 - 2008 Geschäftsführender Gesellschafter, ic2 consulting GmbH

2008 - 2012 Geschäftsführender Gesellschafter, promitto GmbH

Politischer Werdegang

1996 - 1998 Vorsitzender der Österreichischen Hochschülerschaft an

der Universität Innsbruck

der Universität Innsbruck 2000 - 2001 Parlamentarischer Mitarbeiter, Österreichisches Parlament

2012 - 2018 Vorsitzender NEOS

2013 - 2018 Abgeordneter zum Nationalrat, Klubobmann