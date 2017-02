Trump-Berater Ted Malloch soll EU-Botschafter werden. Im Exklusiv-Interview mit News spricht er von einer neuen Weltordnung. Malloch sagt, warum er dem Euro noch 18 Monate gibt und wieso die EU-Spitzen mit ihm noch Glück hätten.

Mr. Malloch, Sie zählen zum engen Kreis um Trump. Wie kamen sie beide zusammen?

Ich kenne Trump seit zwanzig Jahren. Wir trafen einander auf Wohltätigkeitsgolfturnieren in Florida und blieben in Kontakt. Als er 2015 beschloss, als Präsident anzutreten, war mir klar, dass er Erfolg haben könnte. Wir leben in einer Zeit, die nach einem Outsider verlangt. So war ich von Anfang an an Bord. Die amerikanische Öffentlichkeit ist der ewig gleichen regierenden politischen Klasse müde. Man darf nicht vergessen, in den Vorwahlen besiegte Trump 17 teils sehr talentierte Gegner, darunter Senatoren und ehemalige Gouverneure. Ich begann Trump also in außenpolitischen Fragen zu beraten, und ein gemeinsames Weltbild formte sich. Was zur Frage führte, an welcher Rolle ich in der Regierung Interesse hätte. Da ich in Europa lebe, wurde klar, dass die Position des EU-Botschafters Sinn machen könnte. Europa erfährt ja gerade eine Zeit historischer Wendungen wie eben den Brexit.

Mit Ihnen werden EU-Kommissionspräsident Juncker und Ratspräsident Tusk wenig Freude haben ...

Ihnen sei ausgerichtet, dass sie mit mir noch Glück haben, sie hätten es noch weit schlimmer erwischen können.

Tatsächlich?

Ja, ich bin eine Art "Trump- Translator": Ökonom, philosophisch belesen, habe an europäischen Universitäten unterrichtet, war im Deutschen Akademischen Austauschdienst (ein Verein zur Pflege internationaler universitärer Beziehungen, Anm.), spreche ein paar europäische Sprachen

EU-Ratspräsident Tusk sieht in Trump eine Gefahr und stellt Amerika in eine Reihe mit Russland und dem IS. Müssen wir uns fürchten?

Das ist nicht sehr konstruktiv. Solche Brandreden machen es schwierig, einen vernünftigen Dialog zu führen, und der wäre derzeit nötig zwischen Europa und Amerika. Aber ich sage ganz klar: Europa ist nicht gleich die EU. Nicht alle Staaten sind darin Mitglied, und nicht alle Mitglieder machen überall mit. Großbritannien wird bekanntlich bald austreten, und andere Staaten werden, wie ich annehme, in Zukunft Austrittsreferenden abhalten. Die Zukunft dieser EU ist unbestimmt.

» Selbst für mich überraschend, wie groß die EU-Ablehnung in fast allen Staaten ist «

Wo glauben Sie, dass bald Referenden stattfinden?

Das ist kein Geheimnis, es ist ja bekannt, wo heuer Wahlen abgehalten werden. Selbst für mich ist es noch überraschend, wie groß die EU-Ablehnung in fast allen Staaten ist. Vor Kurzem sprach ich mit Leuten aus Irland, und sogar dort wollen zwanzig Prozent abstimmen.

Worin sehen Sie denn Brüssels größtes Scheitern?

Im Glauben an eine neofunktionale Philosophie, wonach wirtschaftlicher Zusammenschluss auch zu politischer Integration führen würde. Es war ja vollkommen klar, dass es für Europa Sinn machte, sich ökonomisch zu verbünden. Die Probleme begannen damit, eine gemeinsame Währung einzuführen und dann daran zu glauben, daraus könnte so etwas wie die Vereinigten Staaten von Europa entstehen.

Das heißt, Sie sehen auch den Euro scheitern? In einem BBC-Interview gaben Sie ihm noch 18 Monate.

Dazu braucht es nicht mich, das sagt die Finanzpresse und jeder relevante Analyst. Sie alle kommen für die nächsten zwölf bis achtzehn Monate zum selben Schluss: Der Euro ist in Gefahr. Es gibt politische Ungewissheit, die Lage in Italien und anderen Staaten. Kein Investor empfiehlt derzeit, in den Euro reinzugehen.

Für die USA ist es natürlich einfacher, mit jedem EU-Staat separat Deals zu machen, als einem starken Wirtschaftsblock gegenüberzustehen. Ist das Trumps Strategie?

Gut, das ist offensichtlich. Das mag zwar nicht für die Obama-Regierung gegolten haben, als man noch über TTIP und andere Handelsabkommen verhandelte. Trump ist da hingegen sehr klar: Amerikas nationale Interessen werden am besten bedient, wenn wir mit allen Staaten, also auch den europäischen, bilaterale Beziehungen bevorzugen. Das wird das Prinzip sein, und zwar ein ziemlich starkes. Das heißt nicht, dass wir keine Vertretung in Brüssel haben werden. Aber bilaterale Beziehungen besitzen Priorität. Für Österreich heißt das, diese Strategie zu begreifen und entsprechend zu handeln.

Was empfehlen Sie Österreich?

Ha, ich bin nicht der Berater Ihrer Regierung, sondern der von Trump. Österreich scheint wirtschaftlich sehr an Deutschland gekapselt zu sein, das zu ändern, wäre nicht geschickt. Nebenbei schätze ich Österreich sehr. Als ich 35 war und für die Uno in Genf arbeitete, war mein Chef Österreicher. Ein großartiger Diplomat und ein sehr feiner Mensch, von dem ich viel gelernt habe.

» Wir werden in allen internationalen Angelegenheiten Amerika an die erste Stelle setzen «

Die EU schätzen Sie weniger. Bisher war es so, dass die Kooperation zwischen den USA und der EU eine Win- Win-Situation war. Wieso soll sich das ändern?

Finden Wahlen statt, hat das Konsequenzen. Nehmen Sie nur Trumps Nominierung eines neuen Höchstrichters diese Woche. Der Mann, den er auswählte, unterscheidet sich massiv von der Person, die Hillary Clinton bestimmt hätte. Und das gilt nun genauso für die Außenpolitik. Wir werden in allen internationalen Angelegenheiten Amerika an erste Stelle setzen. Das betrifft den Handel, die Sicherheit, den Klimawandel, was auch immer. Das war in den vergangenen zwanzig Jahren eben gerade nicht der Fall, und das ändert sich jetzt.

Ist das der Beginn einer neuen Weltordnung?

Definitiv. Die tektonischen Platten verschieben sich. Das Pendel schwingt von einer elitären Globalisierung hin zu einer auf die Nation gerichteten Ordnung. Und Sie werden sehen, richtig gemacht kann das viele Vorzüge haben. Jedenfalls wird es der Ankerpunkt der Außenpolitik von Trump.

So ähnlich sieht das etwa auch Marine Le Pen. Wünschen Sie sich sie als nächste Präsidentin Frankreichs?

So, wie die Europäer nicht unseren Präsidenten bestimmen, können wir es nicht in Europa, also mal abwarten. Aber ich bin überzeugt, dass es in all diesen Staaten einen Grad an Ablehnung bisheriger Politik gibt, über den zu wenig berichtet wird. Niemand aus den Medien sah Trumps Sieg. Keine der Eliten hier in Großbritannien glaubte an den Brexit. Das heißt nicht, dass ich an einen Le-Pen-Sieg glaube, aber überraschen würde er mich auch nicht.

» Ich würde Trump vorschlagen, die Überweisungen an die Uno einzustellen «

Liest man Ihre Bücher, entspringt diesen förmlich die Ablehnung internationaler Organisationen, besonders der Uno. Werden Sie Präsident Trump ein Ausscheiden Amerikas empfehlen?

Die Uno lernte ich von innen kennen, und wenn ich mit Leuten aus der EU-Bürokratie spreche, dürfte es dort ähnlich sein: Alles ist sehr politisiert, Kuhhandel ist Alltag, so macht man kein Business. Ich würde Trump vorschlagen, die Überweisungen an die Uno einzustellen und unsere Arbeit dort allein auf einige ausgewählte Organisationen zu konzentrieren. Sagen wir so: Es gibt da eine sehr nette UN-Liegenschaft in New York, die sich gut als neuer Trump-Tower machen würde (lacht). Das kann Trump wahrscheinlich nicht tun, aber ein netter Fleck ist es.

Sie scherzen darüber, wundern sich aber trotzdem, dass die Medien Trump nicht ernst nehmen.

Ihn im Wahlkampf nur verächtlich zu machen, so, als sei er ein Müllmann, ist nicht sehr konstruktiv. Speziell, wenn dieser Mann dann doch Präsident wird. Auch anzunehmen, er würde rein intuitiv handeln, sich von seinen Emotionen leiten lassen, ist sehr simpel. So, als ob er keine Strategie hätte, nicht genau wüsste, was er tut, und nicht verhandeln könnte. Alle, die das glauben, werden widerlegt werden. Ich empfehle diesen Leuten, sich einmal den Vertrag Trumps mit den amerikanischen Bürgern anzusehen, den er im Wahlkampf präsentierte. Darin versprach er 28 konkrete Schritte für seine ersten 100 Tage im Amt. Er hat jetzt schon sieben oder acht davon umgesetzt und ist gerade einmal in Woche zwei. Die Medien glauben, er sei ein ganz gewöhnlicher Politiker, der das eine sagt und das andere tut, ein Fähnlein im Wind, wie so viele. Trump aber ist kein Politiker, er ist ein Generaldirektor, und als solcher muss man auch mit ihm umgehen.

Zur Person: Geboren 1952 in Philadelphia, war Ted Malloch Finanzinvestor und später UN-Diplomat. Er lebt in England, ist glühender Brexit-Fan und unterrichtet an der Henley Business School. Er zählt zu Trumps engem Beraterstab und ist dessen Wunschkandidat als US-Botschafter bei der Europäischen Union. Im EU-Parlament fordern erste Abgeordnete jedoch, ihm die Akkreditierung zu verweigern, was einem diplomatischen Affront gleichkäme.

Analyse von Christoph Lehermayr

