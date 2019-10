Straches Spätlese

Auch wenn Heinz-Christian Strache nun seinen Rücktritt verlas - schon bei der Wien-Wahl könnte der rachedurstige Ex-Chef die ramponierte FPÖ crashen.

Soeben hat er seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Wort für Wort so, wie es auf dem Manuskript steht, das er vor sich am Tisch liegen hatte, sogar die Betonungen und Pausen sind dort penibel gekennzeichnet. Nun wartet Heinz-Christian Strache mit seinem Anwalt in einem Hinterzimmer der Weinbar Vino Wien auf den Abzug der Pressemeute. Elf Mikrofone hingen zuvor an seinen Lippen, 30,40 Interviewanfragen seien alleine in den letzten Tagen eingetrudelt, erzählt er. "So viel wie niemals in meiner aktiven Zeit." Jetzt hoffe er, dass sich zumindest seine Frau Philippa im Parlament durchsetzt -doch dann bricht es aus ihm heraus: "Dass sie von sich aus auf ihr Mandat verzichten könnte, das waren ja wieder so gezielt gestreute Gerüchte!"

Nein, so klingt keiner, der mit der Politik im Allgemeinen und der "freiheitlichen Familie" im Speziellen endgültig abgeschlossen hat. Nun tritt Strache zwar ab. Doch wann kommt er wieder und rechnet ab?"Vielleicht eher, als manche glauben", sagt Politikberater Thomas Hofer.

