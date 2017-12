Ein Sicherheitsministerium unter FPÖ-Führung hat sich schon Jörg Haider an der Jahrtausendwende gewünscht. Was der Stern der Rechten nicht schaffte, scheint Heinz Christian Strache zu gelingen - allerdings nicht, wie von Haider geträumt, als Zusammenfassung von Innen- und Verteidigungsministerium in der Macht einer Person, sondern als Dirigat einer Partei, der freiheitlichen.

"Sicherheit“ könnte man auch anders auffassen – nämlich als soziale und gesundheitliche Sicherheit, ebenfalls in einem Superministerium zusammengefasst. Aber das wäre dann eher sozialdemokratisch oder christdemokratisch gedacht.

H.C. Straches gedanklicher Hintergrund ist ohne Zweifel die Staatssicherheit, was sich einerseits auf innenpolitische Polizei- und Geheimdienstarbeit, andererseits auf „Heimatschutz“ (Terrorabwehr) bezieht. So ein Ministerium hat die USA seit den Zeiten des Präsidenten George W. Bush.

Wenn man noch das Außenministerium unter der Führung einer FPÖ-nahen Nahost-Expertin dazurechnet, würde auf Seiten der Freiheitlichen eine in der Zweiten Republik noch nie dagewesene Machtzusammenballung entstehen – größer als die von Franz Olah, dem 1964 von der eigenen Partei gestürzten SPÖ-Innenminister , vormaligen ÖGB-Präsidenten und Gründungsfinancier der „Kronenzeitung“.

Jedenfalls könnte Strache mit seinen Gefolgsleuten mächtiger werden als der ohne Richtlinienkompetenz agierende Bundeskanzler. Umso mehr, als die FPÖ stärker noch als bisher Angehörige von Burschenschaften in Schaltstellen hieven würde – ein Rechtsruck der Sonderklasse.

Sollte der zukünftige Bundeskanzler Sebastian Kurz dieser Machtkonzentration zustimmen, könnte man im besten Fall von Naivität sprechen. Kriegt Kurz auch ein Ja der ÖVP, dann müsste man einen Abschied dieser Partei von der Staatsverantwortung konstatieren. Und Bundespräsident Van der Bellen? Eine formale Handhabe das zu verhindern hat er nicht, aber vor allem er ist gefordert – zum Beispiel als Oberbefehlshaber des Bundesheeres.

