Wer in der Politik in der ersten Reihe steht, und nicht nur dort, braucht fundiertes Allgemeinwissen und muss bereit sein, seinen Horizont ständig zu erweitern. Oder gegebenenfalls die richtigen Worte finden, wenn es die Situation erfordern würde. News hat daher Leporello-Buchhändlerin Rotraut Schöberl gebeten, aus Neuerscheinungen und Klassikern Lesetipps für Politiker zusammenzustellen.

Wo kann der Kanzler die Ereignisse der 1930er-Jahre ohne wissenschaftliche Schwere nachlesen? Was soll der "traditionsverliebte" Vizekanzler schmökern oder der pferdenärrische Innenminister? Wie kann die Umweltministerin thematisch in Sachen Klimawandel und seine Folgen aufrüsten? Und kann SPÖ-Chef Christian Kern mithilfe von Büchern in seine Oppositionsrolle finden? Wie ist das, Herr Pilz, wenn der Gejagte zum Jäger wird und umgekehrt? Und was sollte sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu Gemüte führen?

Schöberls Tipps sind voll subtiler Anspielungen, oft ist schon der Titel Programm für den anvisierten Leser oder die Leserin, jedenfalls sind sie aber nicht nur für die adressierten Politiker interessant zu lesen. Das meiste taugt auch als Urlaubslektüre für "Normalos", denn es ist alles dabei - von Spannung bis Tiefgang.

Für Sebastian Kurz

Als Bundeskanzler braucht Sebastian Kurz Visionen für die Gesellschaft jenseits der Migrationsfrage. Und er sollte sich der Gefahren von Populismus und Klüngelei bewusst sein.

Jäger, Hirten, Kritiker

Nimmt die Politik die Umbrüche in der Gesellschaft nicht ernst, wie der Philosoph Richard David Precht meint? (Goldmann, € 20,60)

Empfohlen, weil... Eine Utopie für die digitale Gesellschaft, eine Recherche zu "Wie wollen wir leben?". Sehr viele Denkanstöße und Diskussionsgrundlagen für unsere Gegenwart und unsere Zukunft.

Das ist bei uns nicht möglich

Sinclair Lewis beschreibt einen Antihelden, der mit Populismus und Ressentiments die Wähler begeistert und Präsident der USA wird. Klingt aktuell? Ist mehr als 80 Jahre alt (Aufbau, € 24,70)

Empfohlen, weil... Unglaublich aktueller Roman aus dem Jahr 1935, spannend, mitunter unheimlich in seiner Zeitgeistigkeit.

Für Heinz-Christian Strache

FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache verweist gerne auf Wurzeln und Heimatbewusstsein. Doch was drückt er damit aus? Und: Wer "Fake News" sagt, sollte wissen, was er tut

Wurzeln

Maurizio Bettini berichtet von wiedergefunden oder gar erfundenen Traditionen, inflationären Gedenktagen und der Sehnsucht nach Großmutters Küche -aus Angst vor dem Wandel (Kunstmann, € 16,50)

Empfohlen, weil... Wundbar ironisches Büchlein über das, was wir oft wirklich meinen, wenn wir von "Tradition" sprechen.

Lügen im Netz

Ingrid Brodnigs Helfer durch das digitale Zeitalter. Sie beschreibt, wie Populisten ihre Parallelwelt online errichten und das politische Klima anheizen, und erklärt, was man gegen die Mechanismen moderner Propaganda tun kann (Brandstätter, € 19,90)

Empfohlen, weil... Wir alle brauchen Hilfe für den Durchblick im Netz: Was stimmt? Was ist erlogen? Wo verbreiten wir eventuell Lügen?

Für Herbert Kickl

Früher war nicht alles besser, das sollte ein Innenminister wie Herbert Kickl beherzigen, wenn er Krisenszenarien wälzt. Und, im Umgang mit Mitbewerbern und Gegnern wichtig: Würde bewahren

Der zweite Reiter

Alex Beer lässt in ihrem Wien-Krimi den kriegsversehrten August Emmerich ermitteln. Sie führt ins Milieu der Schwarzhändler und ihrer üblen Geschäfte (Blanvalet, € 10,30)

Empfohlen, weil... In den dunklen Zeiten nach dem Ersten Weltkrieg in Wien, in denen es zwar noch mehr Pferde gab, aber es den Menschen viel schlechter ging als heute.

Würde

"Die Würde des Menschen ist unantastbar", heißt es. Gerald Hüther erklärt, was passiert, wenn wir uns selbst würdelos verhalten oder andere entwürdigen. Einfach zum Nachdenken (Knaus, 20,60 €)

Empfohlen, weil... Betrifft uns alle in allen Lebenssituationen: Würde ist ein Menschenrecht! Positiv und hoffnungsvoll zeigt Hirnforscher Hüther, warum wir um sie kämpfen sollen.

Für Elisabeth Köstinger

Umweltministerin Elisabeth Köstinger wird oft mehr als Agrarlobbyistin gesehen. Doch wenn Wasser knapp wird, wird es für Bauern und alle anderen eng. Dazu: ein Handbuch zur Macht

Die Geschichte des Wassers

Maja Lunde verbindet die Geschichte der Umweltaktivistin Signe, die 2017 agiert, mit jener von David und seiner Tochter Lou, die 2041 aus Südeuropa nach Norden flüchten, weil es nicht mehr genug Trinkwasser für alle gibt. Wie schon in ihrer "Geschichte der Bienen" führt Lunde den Lesern drastisch vor Augen, was mit dieser Welt passieren wird, wenn wir unseren Lebensstil nicht ändern (btb, € 20,60)

Empfohlen, weil... Nachhaltigkeit ebenso wie Ausbeutung objektiv betrachtet und in einen spannenden Roman verwoben.

Frauen & Macht

Die Historikerin Mary Beard beschäftigt sich schon lange mit den Themen Frauenfeindlichkeit und Sexismus. In ihrem aktuellen Buch ruft sie die Frauen dazu auf, sich die Macht jetzt zu holen. (S. Fischer, € 12,40)

Empfohlen, weil... Das entscheidende Buch zur großen aktuellen Debatte Feminismus, Gleichberechtigung und Metoo: ein großartiger Essay und leidenschaftlicher Aufruf!

Für Christian Kern

Vielleicht würde SPÖ-Chef und Ex-Kanzler Christian Kern das Spiel gern neu beginnen. Ein Blick in die Geschichte zeigt aber: In ereignisreichen Epochen ist ein Parteienschicksal nur Randnotiz

Rotes Licht

Maxim Kantor lässt den Historiker Solomon Richter, der seinem Ende entgegendämmert, die Geschichte seiner Familie erzählen: drei Generationen, die von der russischen Revolution bis zum Ende der UdSSR, von Hitlers Aufstieg bis zu Putins Invasion auf der Krim ihr Leben leben. Eine rasante Geschichte eines ereignisreichen Jahrhunderts (Zsolnay, € 29,90)

Empfohlen, weil... Macht und Moral, Normalität und Wahnsinn, Fakten und Fantasie, Mechanismen der Politik -eine packende Generationengeschichte, gewürzt mit schwarzem Humor.

Change The Game

Corinna Milborn und Markus Breitenecker beschreiben, wie Google und Facebook die Demokratie zerstören können, und untersuchen, was wir dagegen tun können. Die Puls-4-Infochefin und der S nder-Gründer beschreiben ihre Sicht des öffentlich-rechtlichen Auftrags und erklären, wie europäische Medien gemeinsam gegen die US-Inforiesen bestehen können (Brandstätter, € 25,-)

Empfohlen, weil... Der Titel ist Programm ;-), und an den Medien führt eh kein Weg vorbei.

Beate Meinl-Reisinger

Mit Neos ist Beate Meinl-Reisinger angetreten, die Parteienlandschaft umzukrempeln. Da können gute Beispiele aus aller Welt nicht schaden. Und: Frauen, die weiterdenken, sind die richtigen Vorbilder

Denken, um zu leben

Marit Rullmann und Werner Schlegel helfen uns aus der Patsche, wenn es darum geht, auch einmal Philosophinnen zu nennen. Von Platon bis Satre - Männer gibt es in diesem Genre unendlich viele. Doch es gibt auch mehr Philosophinnen als die großen zwei, die fast jeder kennt: Hannah Arendt und Simone de Beauvoir. Eine Geistesreise von Olympe de Gouges bis Christina von Schweden (Marix Verlag, € 20,60)

Empfohlen, weil... In jedem Zeitalter hat es auch philosophierende Frauen gegeben, die Vordenkerinnen waren und Veränderungen bewirkten.

Die freundliche Revolution

Donald Trump regiert die USA, die Briten stimmten für den Brexit, allerorten kommen Populisten an die Macht. Haben wir wirklich eine Krise der Demokratie? Lassen Wähler die Reife vermissen? Philippe Narval präsentiert Vordenker, Pioniere und mutige Projekte, die das demokratische System auf neue Beine stellen könnten (Molden, € 21,-)

Empfohlen, weil... Denkanstöße mit positiven Alternativen für die Erneuerung des demokratischen Systems.

Peter Pilz

Als Aufdecker hat Peter Pilz mit Medien kooperiert. Dann kam er wegen Übergriffen auf Frauen in Turbulenzen und reagierte mit Medien-Schelte. Vom Jäger zum Gejagten -und zurück?

Die große Gereiztheit

Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen beschäftigte sich mit Skandalforschung. Nun sucht er Wege aus der kollektiven Erregung. Eine Spurensuche in Filterblasen und Wahrheitskrisen, eine Analyse des Wandels von der Mediendemokratie zur Empörungsdemokratie, Berichte vom digitalen Pranger und von der Erfahrung des Kontrollverlustes. Wie können etablierte Medien ihre Rolle ausüben, wenn jeder im Internet zum Medium wird?(Hanser, € 22,70)

Empfohlen, weil... Eine kluge Analyse des Geschäftes mit der Desinformation!

Keiner rennt für immer

Richard Stark erzählt die Geschichte eines Profiganoven, der in einer Kleinstadt einen Geldtransporter überfallen will. Doch der Mann, der ihm den Tipp gab, hat ein Verhältnis mit der Frau des Bankdirektors, ein Kopfgeldjäger mischt sich ein -und keiner hält sich an die Abmachungen, die halten sollten, wenn man so ein großes Ding durchziehen will. Aus der Reihe der Gangstergeschichten mit dem Protagonisten Parker. (DTV, € 10,30)

Empfohlen, weil... Ein Gejagter wird zum Jäger

Werner Kogler

Volkswirt Werner Kogler kennt sich mit großen Krisen aus. Nun muss er als Chef der Grünen dafür sorgen, dass diese überleben. Vielleicht kann er von großen Systemen auf das kleine schließen

Der Weg zur Prosperität

Der Ökonom Stephan Schulmeister sucht neue -andere -Erklärungen für die Zunahme von Arbeitslosigkeit und Armut sowie die Schwächung des Sozialstaates. Befördert die herrschende Wirtschaftstheorie diese Entwicklungen? Prägt es eine Gesellschaft, wenn Konkurrenz als einziger ökonomisch richtiger Weg gesehen wird? Findet man in nationalen Volksgemeinschaften soziale Wärme?(Ecowin, € 28,-)

Empfohlen, weil... Ein Zitat: "Am Ende einer Sackgasse muss man neue Wege suchen."

Der Abstieg des Westens

Joschka Fischer ist ein Grüner, der auch so seine Höhen und Tiefen kennt. Hier beschreibt er die Selbstdemontage der westlichen Welt und die Bedrohungen, die Nationalismus und Isolationismus für Europa bringen. Die Dominanz des Westens könnte in einer neuen Weltordnung aufgelöst werden (Kiepenheuer &Witsch, € 20,60)

Empfohlen, weil... Analyse und Neuanfang, streitbar und gescheit.

Alexander Van der Bellen

Bundespräsident und Vielleser Alexander Van der Bellen kann bei Bill Clinton lernen, was man nach der Amtszeit tun kann: Bücher schreiben! Zudem: ein Wälzer für ruhige Tage in Mürzsteg

The President Is Missing

Der frühere US-Präsident Bill Clinton geht unter die Autoren. Mit Krimiautor James Patterson entwirft er einen Plot, in dem die USA vor ungeahnten Bedrohungen durch Cyberterror und Spionage stehen. Selbst der Präsident gerät unter Verdacht (Droemer, € 23,70)

Empfohlen, weil... Spannende Entspannung -und dann auch noch quasi von Präsident zu Präsident.

Homo Deus

Yuval Noah Harari fragt: Was wird mit unserem Planeten geschehen, wenn die Menschen durch die Technik gottgleiche Fähigkeiten erlangen? (Beck, € 25,70)

Empfohlen, weil... Vergangenheit, Gegenwart -und Ausblick auf die (real mögliche) menschliche Zukunft: auch unser HBP findet hier Anregungen, nicht nur für seine nächsten Reden.

Auf der Suche nach der verlorenen Zeit

Marcel Prousts Roman-Großwerk erfordert Zeit und Muße. Der Ich-Erzähler mäandert durch sein Leben, sein Seelenleben und seine Epoche (Suhrkamp, € 51,30)

Empfohlen, weil... Zeit "erlesen" - hilft eventuell, den prallen Terminkalender elastischer zu gestalten. :-)

