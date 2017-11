Schnallt den Gürtel enger

Das schwarz-blaue Bündnis in Oberösterreich hat sich für 2018 einen Sparkurs zum Ziel gesetzt. Gegen den Budgetentwurf regt sich breiter Widerstand - von Müttern bis zur Kulturszene

Darf ich mich vorstellen: Ich bin die 'Wut-Mama'." Christiane Seufferlein, der die Medien diese Typisierung zuwiesen, sitzt lachend in der Ecke einer Linzer Pizzeria und schaut eigentlich gar nicht so wütend aus. Eher müde. Die Geschichte, die sie in den nächsten 45 Minuten erzählen wird, hat sie in den letzten Tagen schon etliche Male erzählt.

Sechs Tage, bevor die 41-Jährige müde in der Pizzeria sitzt, liegt sie um fünf Uhr morgens im Bett und ist tatsächlich stinkwütend. Sie steht auf und schreibt einen offenen Brief an den oberösterreichischen Landeshauptmann Thomas Stelzer. Dessen Regierung hatte angekündigt, dass es ab 2018 sozial gestaffelte Beiträge für die Kinderbetreuung am Nachmittag geben solle. Seufferlein schreibt Stelzer, dass sie "mangels Alternativen" den Begriff "Landesvater" zukünftig ernst nehmen und ihre Tochter zur Betreuung bei Stelzer abliefern werde, weil sie sonst ihren Job verlieren würde. Seufferlein stellt den Brief auf Facebook und merkt schnell: Das sitzt. Mit Stand Mittwochmittag wurde der Brief über 4.200 Mal geteilt und kontrovers diskutiert.

Am 23. Oktober stellte die schwarz-blaue Koalition ihren Budgetentwurf für 2018 vor, der Anfang Dezember beschlossen werden soll. Das erste Budget unter der Schuldenbremse, die Oberösterreich im Juli als erstes Bundesland eingeführt hatte. Das bedeutet: Abbau von Landesschulden, aber eben auch teils drastische Einschnitte von etwa 150 Millionen Euro.

