Nationalrat beschließt Reformen zu Rauchen und Pflege

Das abrupte Ende der türkis-blauen Regierung führt nun zu einem Gesetzesfurioso, das in den kommenden beiden Tagen im Nationalrat mit wechselnden Mehrheiten veranstaltet wird. Valorisiert wird das Pflegegeld, das Rauchen in der Gastronomie wird verboten, ebenso der Verkauf von Plastiktragetaschen im Handel. Dazu wird Wasser per Verfassungsbestimmung vor der Privatisierung geschützt. Auch Einschränkungen für das Pflanzenschutzmittel Glyphosat stehen auf der Agenda.

