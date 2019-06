Wo HC Strache noch Fans hat

Das Ibiza-Video katapultiert HC Strache und die FPÖ aus der Regierung. Verzeihen ihr die freiheitlichen Wähler? Oder wenden sie sich ab? Wir haben uns bei der blauen Basis umgehört.

"Woah, we 're going to Ibiza", schallt es aus den Lautsprechern über den Ballhausplatz und gegen die Mauern des Bundeskanzleramts. Tausende johlen mit; Trillerpfeifen und Trommeln scheppern im Rhythmus. Die Ohrwurmmelodie aus dem Jahr 1999 wurde letztes Wochenende zur Hymne aller FPÖ-Gegner, die damit über das kompromittierende Video eines betrunkenen Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus im Ibiza-Urlaub frohlockten. Analog zum Liedtext sind sich die Feiernden sicher: Die Baleareninsel ist ein Grund zum Feiern -denn auf Ibiza wurde das Grab der FPÖ geschaufelt.

Dann kam die Ernüchterung. Die frühlingshafte Euphorie, die viele FPÖ-Gegner am Ballhausplatz und bei Ibiza-Partys quer durch die Hauptstadt versprüht haben, ist verflogen und einer eher unbehaglichen Stimmung gewichen: Strache ist zurückgetreten und mit ihm nicht nur sein Komplize Johann Gudenus, sondern auch alle anderen FPÖ-Minister. Bundeskanzler Sebastian Kurz und Bundespräsident Alexander Van der Bellen haben Neuwahlen angekündigt. Aber ist der Niedergang der FPÖ damit tatsächlich in Stein gemeißelt? Werden die treuen Rechts-Wähler ihre Stimme nun wirklich aufgrund des Videos einer anderen Partei geben? Haben sie Verständnis für die "b'soffene G'schichte"? Bleibt die blaue Basis der FPÖ treu? Oder ist es ihr doch zu heikel, dass Strache und Gudenus womöglich einen korrupten Deal einfädeln wollten?

Zwischen Trotz und Trauer

Ein Blick in die sozialen Medien zeigt die ersten Reaktionen der FPÖ-Fans: Strache selbst postete auf seinem Facebook-Account: "Jetzt erst recht", dazu in alter, siegessicherer Manier einen Daumen nach oben - und Hunderte pflichten ihm in Kommentaren darunter bei. Zwar gibt es einige Facebook-Nutzer, die sich wundern: "Was erst recht? Österreich an Russland verkaufen?", doch die Mehrheit zeigt sich solidarisch mit dem zurückgetretenen Aushängeschild ihrer Partei: "Lass den Mut nicht sinken, wenn auch der Himmel grau, hinter dunklen Wolken wird er wieder blau." "Jeder Anlauf beginnt mit einem Schritt zurück - jetzt erst recht." Und: "Wir sind eine blaue Familie, uns spaltet nichts." Doch es gibt auch enttäuschte Meldungen: "Ich bin so traurig, dass es einfach überall weh tut","Attentat ja oder nein, aber die Aussagen hat er selbst getroffen", schreiben besorgte User. Ist der Schmerz groß genug, um sich als FPÖ-Wähler von der Partei abzuwenden? Oder sieht man über den Fauxpas hinweg?

© Ricardo Herrgott Walter und Waltraude haben die FPÖ aus Protest gewählt. Jetzt nicht mehr.

Das geringere Übel

News hat sich in einem FPÖ-Epizentrum Wiens, am Viktor-Adler-Platz in Favoriten, umgehört. Hier stand einst schon Jörg Haider auf dem Rednerpodest, und hier ist auch Heinz-Christian Strache zum Star geworden. Heute gibt es zwar weder eine Wahlkampfbühne noch Freibier, aber unter den Hand in Hand bummelnden Pensionistenpärchen, den hetzenden Müttern mit Kinderwägen, den Cola trinkenden Afghanen, den bosnischen Männern mit Bierbauch und den Kopftuch tragenden, mit Lebensmitteleinkäufen beladenen Frauen tummeln sich dennoch einige FPÖ-Wähler.

» Kurz ist aber auch nicht vertrauenswürdig «

So wie Bilal*. Er ist 28, bezeichnet sich selbst als "Österreicher mit türkischen Wurzeln" und arbeitet in einem Burgerlokal auf der Favoritenstraße. Seine Meinung macht er gerne öffentlich, seinen echten Namen und sein Gesicht lieber nicht. "Ich wähle schon immer die FPÖ", sagt er entschlossen. "Die haben die Zuwanderung gestoppt. Vielleicht ist das menschenrechtlich nicht okay, aber für viele Österreicher ist es besser. Ich finde es nicht fair, wenn eine alleinerziehende Mutter Nachtlokale putzen muss, während die anderen alles geschenkt bekommen." Das im Video Gesagte sei zwar nicht vertrauenswürdig, "aber das ist der Kurz auch nicht", sagt er, "wir werden sowieso nur verarscht. Die Politik erlaubt einem, die Menschen selbst zu wählen, von denen man verarscht wird." Diese Logik reicht für Bilal aus, um auch weiterhin blau zu wählen.

© Ricardo Herrgott Franz lebt seit seiner Geburt im 10. Bezirk und entscheidet bei Wahlen spontan

Freiheitliche im "Wiglwagl"

Der 62-jährige Franz sitzt in volle Tracht gekleidet mit seiner ebenfalls auffällig gestylten Begleiterin Renate (82) bei Rudy's Imbiss. Die beiden sinnieren über den Skandal: "Situationskomik", sagt sie. "Es gibt immer zwei Seiten", sagt er. Und weiter: "Dass die absichtlich gelinkt wurden, ist auch nicht okay." Seine Wahlentscheidungen habe er immer schon kurzfristig getroffen. Auch für die FPÖ habe er schon gestimmt und gelernt: "Jeder hat was am Kerbholz. Bei den einen wird es aufgedeckt, bei den anderen nicht. Wer mir aber in der ganzen Sache sehr seriös erscheint, ist der Kurz, der wirkt noch anständig."

» Man muss jetzt erst einmal abwarten, was da noch alles kommt «

Der 55-jährige Peter, mit Bierbauch und dicker Halskette, ist mit sich nach dem öffentlich gewordenen Video jedenfalls uneins: "Schwarz-Blau war für mich in Ordnung. Ich habe die FPÖ gewählt. Aber wenn die so deppert sind, bin ich mir da nicht mehr so sicher. Man muss jetzt erst einmal abwarten, was da noch alles kommt, weil im Moment ist es ein riesiges Durcheinander." Der 74-jährigen Waltraude geht es ähnlich: Sie ist nach diesem Skandal "im Wiglwagl", wie sie sagt. "Ich bin einfach menschlich enttäuscht. Aber ich glaube nicht, dass die ganze Partei so ist." Ihr 79-jähriger Ehemann Walter hat seine Entscheidung schon getroffen: "Ich finde das eine Schweinerei, die kriegen meine Stimme nie mehr."

Der blaue Kern bleibt hart

Viele Passanten winken ab, sagen, dass sie nun gar nicht mehr wählen gehen. Sie fragen im Vorbeigehen: "Welche Alternativen gibt es?" Und: "Wozu?" Der 59-jährige Hans mit Schildmütze und Schnauzbart, der seine etwas zu mollige Dobermannhündin Gassi führt, bleibt stehen: "Ich wähle schon seit zig Jahren blau", sagt er. "Hochverrat" sei das zwar, was Strache von sich gegeben hat, "aber das sind einzelne schwarze Schafe", die gebe es überall. Das ändere nichts an seiner Unterstützung für die "Ich finde, die tun einfach was fürs Volk."

© Ricardo Herrgott Hans ist von Strache und Gudenus schockiert, bleibt aber der FPÖ treu

Die 37-jährige Petra wählt aufgrund ihrer alltäglichen Erfahrung blau. Die sportliche, auffällig tätowierte Blondine arbeitet in der Gastronomie. Sie fühle sich dort oft „wie auf dem Präsentierteller. Ich bin nicht rassistisch, aber die haben einfach eine eigene Art, sich zu benehmen“, schildert sie. Außerdem müsse sie sich eine teure Mietwohnung leisten, während die Ausländer sie gratis bekämen. „Die FPÖ ist die einzige Partei, die sich auf die Füße stellt. Natürlich ist das Video peinlich, und man sollte sich als öffentliche Person nicht so benehmen, aber die Reaktion darauf ist auch übertrieben.“

» Strache war schon immer ein Harter «

So sieht das auch Gabriele, die seit 33 Jahren hinter der FPÖ steht. „Ich bin schon enttäuscht. Ich habe aber nicht vor, deswegen zu wechseln. Strache war immer schon ein Harter.“ Gewisse Sprüche sowie das Rattengedicht hätten sie da viel eher zweifeln lassen. „Aber wir verzeihen die Fehler, die passieren. Ich war und bleibe immer blau. Und wenn Strache zurückkommt, werde ich hinter ihm stehen.“ Es scheint, die blaue Basis ist nicht zu erschüttern. Ibiza-Partys sollten daher vorerst nicht allzu ausgiebig gefeiert werden.

Der Beitrag ist ursprünglich in der Printausgabe von News (Nr. 21/2019) erschienen.