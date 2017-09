Ein Türkeiexperte ortet hinter den Islam-Schulen in Wien und Linz eine bewusste Strategie des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan

Nur wenige Tage lagen zwischen den beiden Meldungen: Die erste handelte von einer islamischen Privatschule in Wien-Liesing, die ohne Genehmigung 137 Jugendliche unterrichtet. Mathematik, Fremdsprachen und religiöse Inhalte. Das Ganze als Vorbereitung für die Ausbildung zum Imam. Das Bildungsministerium ließ Anzeige vom Stadtschulrat erstatten, nun laufen die Untersuchungen des magistratischen Bezirksamts.

Die zweite Meldung drehte sich um eine Islam-Schule in Linz. Hier ist die Sachlage nicht ganz so eindeutig. Bietet die Schule religiöse Lehrgänge oder doch Imam-Ausbildungen an? Die Antwort ist noch ausständig. Eines aber ist klar: Hinter beiden Schulen stecken türkische Vereine, die der Islamischen Föderation zuzuordnen sind. Und natürlich pro Erdoğan eingestellt sind. Die Schule in Wien verteilt Zeugnisse, die nur in der Türkei anerkannt werden. Und jene in Linz warb mit Broschüren, auf denen das Logo des türkischen Bildungsministeriums abgedruckt war. Zufall?

Wohl eher nicht, wie Türkeiexperte Roy Karadag von der Universität Bremen sagt. "Erdoğan ist es aufgrund der politischen Konflikte zwischen der Türkei und Europa wichtig, die Türken in Österreich und Deutschland auf seine Seite zu ziehen." Das wolle er mit Identitätsstiftung schaffen. Also türkischem Sprachunterricht und Koranlektionen. "Es gibt einen enormen Druck auf türkischstämmige Österreicher, sich zwischen der Türkei und Österreich zu entscheiden. Also mit welchem Land sie sich mehr verbunden fühlen", so der Türkeiexperte. Verstärkt werde die Lage durch das neue Islamgesetz, das die Finanzierung muslimischer Einrichtungen aus dem Ausland untersagt. "Das Gesetz wurde in der Türkei nicht gut aufgenommen. Denn lange wurde so die Verbindung zu den türkischstämmigen Österreichern aufrechterhalten." Weil das nun wegfällt, brauche Erdoğan andere Kanäle. "Etwa in Form solcher Schulen. Dass sie sich mit einem Fuß in der Kriminalität befinden, weil sie keine Genehmigung haben, ist für ihn hinnehmbar", sagt Roy Karadag.

Auf Erdoğans Seite

Effektiv etwas dagegen unternehmen könne der österreichische Staat nicht. "Das könnte nur passieren, wenn sich die Lage zwischen der Türkei und Europa entspannt. Aber das ist alles andere als in Sichtweite", so Karadag. Solange es bleibt, wie es ist, würde Erdoğan Wege finden, um die Österreich-Türken auf seine Seite zu ziehen.

Das Kultusamt versucht es trotzdem und hat nun das Personal für die Kontrollen von insgesamt 150 islamischen Vereinen aufgestockt. Fokus ist Wien, weil hier der Großteil angesiedelt ist. Im Westen - wie etwa in Tirol - gibt es keine einzige Schule, die von einem islamischen Verein betrieben wird. In Vorarlberg sind es drei Kleinkindergruppen. Und in Oberösterreich nur jene in Linz, die unter dem Verdacht steht, eine Schule zu sein.

Das Bildungsministerium sowie Stadtund Landesschulräte können hingegen keine Vorkehrungen für die Zukunft treffen. Dass eine Schule in Österreich ohne Genehmigung unterrichtet, liegt nämlich nicht an mangelnden Kontrollen des Schulrats. "Alle Schulen in Österreich werden regelmäßig überprüft. Und die Genehmigungsverfahren sind aufwendig. Aber wenn eine Schule nie als solche genehmigt wurde, kann auch der Stadtschulrat nicht darauf aufmerksam werden", heißt es aus dem Bildungsministerium.

Auf jene Schule in Wien-Liesing kam man nur deshalb, weil sie auf ihrer Homepage Spenden für den Schulbetrieb sammelte. "Die ersten Hinweise bekamen wir im Februar. Dann haben wir sofort mit einer Überprüfung angefangen", sagt Johannes Thaler vom Stadtschulrat. Danach wurde ein Gutachten angefordert, um festzustellen, ob es sich dort überhaupt um einen Schulbetrieb handle. "Wenn es nur religiösen Unterricht gegeben hätte, wäre es eine innere Angelegenheit der Religionsgemeinschaft gewesen. Wenn aber andere Schulfächer - wie es auch der Fall war - unterrichtet wurden, ist es Angelegenheit des Stadtschulrats", meint man im Bildungsministerium.

In Linz ist man hingegen noch nicht so weit. Denn bis auf die Infobroschüren und Werbung auf sozialen Medien gebe es keinerlei Hinweise, dass dort tatsächlich ein Unterricht stattfinde. "Das Problem ist, dass der Verein nicht mit uns kommuniziert. Unsere Fragen bleiben einfach unbeantwortet", heißt es aus dem Büro von Landeshauptmann Thomas Stelzer. Und das lasse Raum für Spekulationen. Nun ist der Landesschulrat damit beauftragt, zu klären, was dort wirklich vor sich geht. Sein erster Hinweis wird wohl das Logo des türkischen Bildungsministeriums sein.