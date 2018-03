Ein großer Wurf sieht anders aus

Das Doppelbudget für 2018/19 steht. Etwas mehr Mut hätte nicht geschadet. Schön, dass wir im nächsten Jahr ein quasi Nulldefizit erreichen werden, aber da kommt der Rückenwind vom starken Wirtschaftswachstum. Große Reformen sind leider nicht am Plan.

Weder im Bereich Pensionen noch bei der Gesundheit wird angepackt. Das ist schade, weil es den echten Weg zu einem ausgeglichenen Haushalt über die nächsten Jahre geebnet hätte. So allerdings kann man von Reförmchen sprechen, gestrichen wird publikumswirksam bei Integration und Flüchtlingen. Aber mit diesen Themen hat die Regierung ja auch die Wahlen gewonnen, also verhält sie sich gemäß Volkes Stimme sozusagen. Dass uns das bei einem Schuldenstand von 290 Milliarden Euro nicht viel weiterhilft, muss uns klar sein.

Noch ein paar Details: Die Altersteilzeit soll angehoben werden, was nun auch nicht gerade der strategische Meilenstein einer Pensionsreform ist. Der Familienbonus von 1.500 Euro pro Jahr ist auch ein guter Gag. Einerseits bleiben ärmere Menschen außen vor, andererseits hat man hier wieder für eine eigene Schicht ein Förderinstrument eingeführt, das mehr zum Händeaufhalten als zum eigenverantwortlichen Denken anregt. Was war so schlecht an der vorigen Regelung, dass Eltern Betreuungsdienste absetzen können? So fließt das Geld automatisch auch an Menschen, die eigentlich getrost ohne dem Bonus auskommen würden. Und dadurch würde der Staat Geld sparen.

