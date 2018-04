Das polnische Derby zwischen Lechia Gdansk und Arka Gdynia ist für Krawalle bekannt, darum haben Arka-Fans in Gdansk Stadionverbot. Dennoch war der Gästesektor beim letzten Spiel nicht leer. Er war gefüllt mit Sexpuppen.

Kuriose Szenen beim polnischen Nord-Derby zwischen Lechia Gdansk und Arka Gdynia. Diese Spiele sind meist von Krawallen überschattet und Arka-Fans haben wegen ebensolcher in der Vergangenheit Stadionverbot in Gdansk. Die Lechia-Fans haben sich aufgrund dieser Tatsache beim letzten Spiel einen etwas schlüpfrigen Scherz mit ihren Rivalen erlaubt.

Kuriose Aktion

In der Abwesenheit der Arka-Fans wurde eine Vielzahl an Sexpuppen – in Dressen gehüllt – platziert. Eine Verhöhnung wie sie bislang auch noch nie vorkam. Die Bilder der kuriosen Aktion gingen um die Welt. Neben der für sie gelungenen Aktion hatten die Lechia Gdansk-Fans auch sportlich einen Grund zu feiern. Das Derby konnten sie mit 2:1 für sich entscheiden.