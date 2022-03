Polen fordert vor Biden-Besuch härtere Sanktionen

Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki hat im Ukraine-Krieg die Forderung nach härteren Sanktionen gegen Russland bekräftigt. Sanktionen müssten "sehr streng" ausfallen und jetzt erfolgen, sagte Morawiecki am Freitag, dem zweiten Tag des EU-Gipfels in Brüssel. Es sei wichtig, den Zustrom von neuem Geld nach Russland "so schnell wie möglich" zu unterbinden, so der Premierminister weiter. Am Freitag wurde auch der Besuch von US-Präsident Joe Biden in Polen erwartet.

Der polnische Vizeaußenminister Szymon Szynkowski vel Sęk betonte ebenfalls den Wunsch nach strengeren Maßnahmen. Er hält auch die von Vize-Regierungschef Jaroslaw Kaczynski vorgeschlagene "friedenserhaltende Mission der NATO" in der Ukraine weiterhin für eine von mehreren Optionen. Zwar sei es notwendig, eine Eskalation des Kriegs zu verhindern. Er warnte den Westen aber gleichzeitig vor "Passivität, Naivität, Zögern". Eine "Politik der Angst" - wie sie europäische Großmächte zuerst gegenüber der Aggression der Nazis praktiziert hätten - könnten sich die Verbündeten heute mit Blick auf Russland nicht leisten.

Biden wollte am Freitag aus Brüssel nach Polen weiterreisen, das direkt an die Ukraine grenzt. Etwa 2,2 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine sind bisher nach Polen eingereist, ein Großteil ist dort geblieben. Das Land hat rund 38 Millionen Einwohner.

Der US-Präsident will sich erst in der grenznahen Stadt Rzeszow über den humanitären Einsatz zur Versorgung der Flüchtlinge informieren. Dort wird Biden auch Polens Präsident Andrzej Duda treffen. Außerdem wird er in Polen stationierte US-Soldaten treffen und kommt zu Gesprächen mit der polnischen Führung in die Hauptstadt Warschau. Dort werde er am späten Samstagnachmittag zwischen 17.00 und 18.00 Uhr beim Königsschloss eine Rede halten, sagte ein Sprecher der US-Botschaft in Warschau am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Ebenfalls am Samstag soll der US-Präsident einen Registrierungspunkt für Ukraine-Flüchtlinge im Warschauer Nationalstadion besuchen. Laut Pawl Soloch, Chef von Dudas Büro für Nationale Sicherheit, wird es voraussichtlich auch eine Begegnung Bidens mit Morawiecki geben. Die Planung für Bidens Visite sei nicht von langer Hand vorbereitet, wie dies normalerweise bei Besuchen von US-Präsidenten der Fall sei. Deshalb werde vieles kurzfristig arrangiert.