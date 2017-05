Die Norm Bau Immo Service GmbH reichte am Mittwoch das Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch ein.

Die Norm Bau Immo Service GmbH schlittert in den Konkurs. Über das Unternehmen aus Vorarlberg wurde am Mittwoch das Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch eröffnet, berichtet der KSV1870 in einer Aussendung.

Von dem Konkurs sind derzeit 11 Dienstnehmer betroffen, die Passiva belaufen sich auf rund 57.000 Euro. Über die Ursache des Konkurses liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Von dem Konkurs sind 4 Gläubiger betroffen.