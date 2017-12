Die Prüfung eines Insolvenzantrages für die Fluglinie Niki läuft. Gespräche mit möglichen Interessenten gab es bereits.

Nach der Pleite der österreichischen Fluglinie Niki sind die ersten Gespräche mit möglichen Interessenten bereits geführt worden, sagte Niki-Geschäftsführer Oliver Lackmann am Donnerstag in einem Interview mit der APA und dem ORF. Die Zeit drängt, der Zeitraum für eine Rettung "dürfte sehr kurz sein."

Eine Einschätzung, wie die Chancen für eine Lösung stehen, gab Lackmann nicht ab. Die Gespräche seien sehr dynamisch, meint er lediglich.

Derzeit werde von Rechtsexperten geprüft, ob möglicherweise in Österreich ein Sekundärinsolvenzverfahren beantragt werde. Den Gang vor das Insolvenzgericht in Berlin Charlottenburg nannte Lackmann einen "sehr bedauerlichen Schritt", aber nach den Bedenken der EU und dem Rücktritt der Lufthansa vom Kaufvertrag sei Niki keine andere Wahl geblieben, da eine positive Fortbestandsprognose fehlte. Interesse könnten potenzielle Käufer an dem aufrechten Luftbetreiberzeugnis (AOC) haben, der Betriebsgenehmigung sowie jeder Menge Slots an mehreren Flughäfen.

Thomas Cook erwägt Kauf von Niki

Ein Interessent dürfte Thomas Cook sein. Das Reiseunternehmen erwägt den Kauf von Niki oder Niki-Teilen. GPA-Chef Wolfgang Katzian will von "drei bis vier" potenziellen Interessenten für Niki wissen. Die ersten Gespräche mit möglichen Interessenten seien bereits geführt worden, sagte Niki-Geschäftsführer Oliver Lackmann am Donnerstagabend. Die Gespräche seien "sehr dynamisch", das Zeitfenster für eine Rettung wohl sehr kurz.



Werben um Mitarbeiter

Parallel dazu haben die Konkurrenten AUA und Eurowings aber schon begonnen, um Mitarbeiter von Niki zu werben. An Piloten, Flugbegleiter und Techniker von Niki erging der Aufruf, sich bei der AUA zu bewerben. Von AUA-Chef Kay Kratky wurde ein beschleunigtes Bewerbungsverfahren zugesagt, Niki-Leute können sich sofort melden. Außerdem warb der Betriebsrat Bord in einem internen Schreiben bei den AUA-Mitarbeitern darum, künftige Kollegen von Niki positiv aufzunehmen. Es brauche ein Gefühl der Gemeinsamkeit in der Branche, schließlich könne es in einer Konzernstruktur wie der Lufthansa "schon morgen den nächsten treffen".

Auch Eurowings, wie AUA eine Lufthansa-Tochter, wirbt um Mitarbeiter der insolventen Air-Berlin-Tochter Niki. Eurowings habe in den vergangenen Wochen bereits mehr als 500 Mitarbeiter eingestellt, darunter viele Flugbegleiter und Piloten von Air Berlin. "Ab sofort werden wir eine Vielzahl weiterer Stellen an unseren Standorten in Deutschland, aber auch in Österreich und Spanien anbieten", sagte Konzernchef Thorsten Dirks.

Während um die Zukunft der Firma gerungen wird, droht alleine über das Wochenende 10.000 Passagieren von Niki, im Ausland zu stranden. Die noch wenige Tage amtierende österreichische Bundesregierung will sich um ihre Rückholung bemühen und stellt dafür auch Unterstützung in Aussicht. Außerdem wird in der Regierung nachgedacht, ob eine Zwischenfinanzierung für Niki möglich ist, wie Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) sagte.

Die AUA hat sich bereit erklärt, Sonderflüge zu organisieren, um Niki-Passagiere zurückzuholen. Die AUA hat dazu bereits intern ihre Crews vorgewarnt, dass außertourliche Anfragen an fliegendes Personal kommen könnten. Dazu würden Flugzeuge aus den Hangars geholt.

Nebenbei prüfen Rechtsexperten noch, ob möglicherweise in Österreich ein Sekundärinsolvenzverfahren beantragt wird. Den Gang vor das Insolvenzgericht in Berlin Charlottenburg nannte Niki-Chef Lackmann einen "sehr bedauerlichen Schritt". Nach Angaben des Insolvenzexperten Alexander Klikovits vom Kreditschutzverband (KSV1870) werden die Vor- und Nachteile eines solchen "Sekundärinsolvenzverfahrens" abgeklärt - "ob das Sinn macht oder alles nur erschwert".

Was das "Aus" der Fluglinie für Reisende bedeutet

Fast alle Passagiere werden entschädigt

"Fast alle Passagiere, die Flüge bei der insolventen Airline Niki gebucht haben, erhalten den gezahlten Flugpreis zurück oder werden umgebucht", teilte Insolvenzverwalter Lucas Flöther mit.

Bis zum gestrigen Insolvenzantrag sind - nach aktuellem Stand - rund 410.000 Niki-Flugtickets ausgestellt worden, die noch nicht abgeflogen wurden.

Davon wurden rund 210.000 Tickets über Reiseveranstalter gebucht. Diese Tickets werden durch die Reiseveranstalter automatisch umgebucht, wurde bekräftigt.

Die Inhaber der 200.000 direkt bei Niki gekauften Tickets erhalten - sofern sie ihre Flugtickets nach dem Insolvenzantrag von Air Berlin Mitte August erworben haben - den Reisepreis voraussichtlich voll erstattet, hieß es in der Mitteilung. Dies gelte für alle diese Tickets mit Reisezeitraum bis Ende Oktober 2018.

Für die rund 15.500 Passagiere mit Buchungszeitraum bis 31. Dezember 2017, die ihren Flug direkt bei Niki gebucht haben und jetzt im Ausland gestrandet sind, haben mehrere Fluggesellschaften eine Rückholaktion organisiert.

Diese Airlines beteiligen sich an der Rückholaktion:

• Condor : www.condor.com, Tel. +49( 0)180 6 767767

• Eurowings : www.eurowings.com, Tel. +49 (0)180 6 320 320

• Germania : www.flygermania.com, Tel. +49(0)30 92033242

• Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss : www.lufthansa.com, Tel. +49 (0) 69 86 799 799

• TUIfly : www.tuifly.com, Tel. +49(0)180 6 000120