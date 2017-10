Betreiber der Gastronomiekette "Schnitzelhaus", die food4you GmbH rutscht in den Konkurs. Das Unternehmen war bereits 2016 insolvent.

Die Eigentümerin der Gastronomiekette "Schnitzelhaus" rutscht in den Konkurs. Wie der AKV Europa am Montag mitteilte, wurde über das Vermögen das Vermögen der food4you GmbH am Landesgericht Wiener Neustadt ein Konkursverfahren beantragt.

Geschäftsführer der food4you GmbH ist der frühere McDonald's-Österreich-Chefs Christian Wimmer

Food4you betreibt die Restaurantkette „Schnitzelhaus“ in den Bundesländern Wien und Oberösterreich an insgesamt 8 Standorten.

Die Passiva belaufen sich auf rund 3,5 Millionen Euro. 44 Dienstnehmer und 136 Gläubiger sind von dem Konkurs betroffen.

2016 bereits insolvent

Das Unternehmen war bereits 2016 insolvent. Damals wurde das Verfahren nach Annahme und Bestätigung des Sanierungsplanes mit einer Quote von 20% aufgehoben. Die Gläubiger haben bis jetzt eine Quote von 5% erhalten.

Zur Erfüllung des Sanierungsplanes wurden zwar Investoren gefunden, laut Angaben der Schuldnerin war jedoch die zur Verfügung stehende Zeit nicht ausreichend, um eine Finanzierung abzuschließen.

Auch konnte die Ertragssituation nicht mehr ausgeglichen gestaltet werden, was in jüngster Zeit zu einem erheblichen Liquiditätsengpass geführt hat. So konnten beispielsweise seit Ende September Löhne und Gehälter nicht mehr ausbezahlt werden.

Derzeit wird eine kurzfristige Fortführung angestrebt.