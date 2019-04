Andrea Berg ist aktuell mit ihrem 17. Album "Mosaik" unterwegs. Aber was hört die Sängerin privat und was muss unbedingt auf ihre Playlist?

Andrea Berg ist ein gefeierter Star der Schlagerbranche. Unzählige Hits, darunter "Du hast mich tausendmal belogen", "Ein bisschen Wahnsinn" oder "Kilimandscharo", hat die Sängerin abgeliefert. Aktuell ist sie mit ihrem neuen Album "Mosaik"* unterwegs. Es ist ihr 17. Album.



» Freue mich riesig auf unsere Mosaik-Reise «

"Über zwei Jahre haben wir intensiv an "Mosaik" gearbeitet, nun darf ich es endlich hinaus in die Welt tragen und wir starten mit dem neuen Album gemeinsam durch. Die unzähligen tollen Reaktionen meiner Fans in den letzten Tagen und Wochen haben mich sehr berührt, ich freue mich riesig auf unsere "Mosaik-Reise", so Berg. Und es dürfte eine erfolgreiche Reise werden - Andrea Berg führt mit ihrem neuen Studioalbum die deutschen Album-Charts an. Das Album, welches am 5. April veröffentlicht wurde, ist laut GfK-Entertainment zudem das im Jahr 2019 bisher am erfolgreichsten gestartete Album überhaupt in Deutschland.

Doch was hört Andrea Berg privat für Musik? Wir haben nachgefragt und sehr ehrliche Einblicke erhalten.

#1 "When the rain begins to fall"

Als wir Andrea Berg nach ihren Lieblingssongs fragen, die unebdingt auf ihre Playlist gehören, kommt wie aus der Pistole geschossen "When the rain begins to fall" von Pia Zadora.

#2 "Hello"

Auch Song Nummer zwei ist schnell gefunden: "Hello" von Lionel Richie.

#3 "Juchitzer"

Nummer drei überrascht uns dann schon ein wenig. "Juchitzer" von Hubert von Goisern wählt Andrea Berg für ihre Playlist aus. Ungewöhnlich, aber wunderbar.

#4 "Chihuahua"

Bei dem Song "Chihuahua" von DJ Bobo muss Andrea Berg schmunzeln. "Mit dem Song krieg ich die Kinder immer zum Zähneputzen". Die Kleinen würden dann im "Gänsemarsch" und im Takt zum Song ins Bad spazieren. Wenn das mal kein Tipp für Eltern ist...

Der Schweizer und die gebürtige Krefelderin arbeiteten immer wieder zusammen. Auch beim aktuellen Album "Mosaik" hat DJ Bobo mitgewirkt.

#5 "You win again"

Der Hit "You win again" von den Bee Gees hat für Andrea Berg eine ganz besondere Bedeutung. "Das ist ein Mutmacher-Lied", verrät sie, "als mein damaliger Freund - das war vor vielen, vielen Jahren - eine Freundin hatte und ich das rausgekriegt habe, habe ich das Lied immer gespielt". "Ganz laut!", fügt Andrea Berg noch hinzu. Also, aufdrehen!

