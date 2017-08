Auf eigene Rechnung

Plasser & Theurer, Weltmarktführer für Gleisbaumaschinen, streitet mit zwei ehemaligen Führungskräften. Ein Wirtschaftskrimi um Erfindungen, Betriebsgeheimnisse und Zigtausende Daten, die bei Hausdurchsuchungen gefunden wurden.

Die Firma Plasser & Theurer zählt zu den diskretesten Familienunternehmen des Landes. Das mag auch daran liegen, dass der gemeine Österreicher mit den Produkten, die von Plasser & Theurer seit Jahrzehnten gefertigt werden, wenig bis nichts anfangen kann. Den Namen Theurer assoziieren Sportinteressierte mit Sissy Max-Theurer, Dressurolympiasiegerin 1980, oder ihrer Tochter Victoria, in demselben Genre Abonnement-Staatsmeisterin und vierfache Olympiateilnehmerin. Doch Gleisbaumaschinen spielen im unmittelbaren Alltagsleben der Menschen ebenso wenig eine Rolle wie Stopfmaschinen zum Ausbau des Schienennetzes oder hochkomplexe Systeme zur Instandhaltung von Oberleitungen, die P&T, wie der Konzern kurz genannt wird, zum Weltmarktführer gemacht haben. Hohe Ingenieurskunst also, seit 1953, made in Austria. Und mehr als 2.000 aufrechte Patente, die diese singuläre Stellung im internationalen Wettbewerb auf viele Jahre sichern sollten.

Technikaffiner Mediziner

Seit mehreren Jahren stellen Streitigkeiten unter den Gesellschaftern, die in zivilrechtlichen Auseinandersetzungen und Ermittlungsverfahren mündeten (siehe Kasten), den Konzern auf eine harte Probe. Alles beginnt 2006, als Emilie Janu, die hochbetagte Schwester des Firmen-Co-Gründers Franz Plasser, ein paar Monate vor ihrem Tod ihr Testament ändert. Die 20 Prozent, die sich damals außerhalb des Einflussbereiches der Familie Theurer befinden, sollen plötzlich nicht - wie ursprünglich vorgesehen - an Theurer, sondern an den damaligen Gmundener Jungmediziner Hans-Jörg Holleis gehen, der kurz vor Emilie Janus Ableben sogar von ihr adoptiert wird. Noch vor Vollstreckung des Testaments beantragt Hans-Jörg Holleis eine Gewinnausschüttung. Das Geschäft mit der Bahn soll auch ihm etwas bringen - eine Dividende in Millionenhöhe.

Die komplette Geschichte lesen Sie in der aktuellen Print-Ausgabe von News (Nr. 31/2017) nach!