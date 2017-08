Plasser & Theurer, Weltmarktführer für Gleisbaumaschinen, streitet mit zwei ehemaligen Führungskräften. Ein Wirtschaftskrimi um Erfindungen, Betriebsgeheimnisse und Zigtausende Daten, die bei Hausdurchsuchungen gefunden wurden.

Die Firma Plasser & Theurer zählt zu den diskretesten Familienunternehmen des Landes. Das mag auch daran liegen, dass der gemeine Österreicher mit den Produkten, die von Plasser & Theurer seit Jahrzehnten gefertigt werden, wenig bis nichts anfangen kann. Den Namen Theurer assoziieren Sportinteressierte mit Sissy Max-Theurer, Dressurolympiasiegerin 1980, oder ihrer Tochter Victoria, in demselben Genre Abonnement-Staatsmeisterin und vierfache Olympiateilnehmerin. Doch Gleisbaumaschinen spielen im unmittelbaren Alltagsleben der Menschen ebenso wenig eine Rolle wie Stopfmaschinen zum Ausbau des Schienennetzes oder hochkomplexe Systeme zur Instandhaltung von Oberleitungen, die P&T, wie der Konzern kurz genannt wird, zum Weltmarktführer gemacht haben. Hohe Ingenieurskunst also, seit 1953, made in Austria. Und mehr als 2.000 aufrechte Patente, die diese singuläre Stellung im internationalen Wettbewerb auf viele Jahre sichern sollten.

© Ernst Kainerstorfer Sissy Max-Theurer, bekannt als Dressur-Olympiasiegerin 1980, ist Miteigentümerin bei der Firma Plasser & Theurer

Technikaffiner Mediziner

Seit mehreren Jahren stellen Streitigkeiten unter den Gesellschaftern, die in zivilrechtlichen Auseinandersetzungen und Ermittlungsverfahren mündeten, den Konzern auf eine harte Probe. Alles beginnt 2006, als Emilie Janu, die hochbetagte Schwester des Firmen-Co-Gründers Franz Plasser, ein paar Monate vor ihrem Tod ihr Testament ändert. Die 20 Prozent, die sich damals außerhalb des Einflussbereiches der Familie Theurer befinden, sollen plötzlich nicht - wie ursprünglich vorgesehen - an Theurer, sondern an den damaligen Gmundener Jungmediziner Hans-Jörg Holleis gehen, der kurz vor Emilie Janus Ableben sogar von ihr adoptiert wird. Noch vor Vollstreckung des Testaments beantragt Hans-Jörg Holleis eine Gewinnausschüttung. Das Geschäft mit der Bahn soll auch ihm etwas bringen - eine Dividende in Millionenhöhe.

So weit, so gut, so rechtens. 2007 ist alles offiziell auf Schiene. Hans-Jörg Holleis erhält die Gewinnausschüttung, 2008 wird er als Fünftel-Eigner von Plasser & Theurer auch offiziell ins Firmenbuch eingetragen.

Bis zu diesem Zeitpunkt kann die Causa als klassische firmeninterne Kontroverse unter Gesellschaftern klassifiziert werden: Auf der einen Seite eine reiche Familie, die sich totale Kontrolle und keine externen Störenfriede wünscht; auf der anderen Seite ein junger Mann, der alsbald ebenfalls unter den top 100 der reichsten Österreicher geführt werden wird. Holleis behauptet, ein Verwandtschaftsverhältnis zu Firmengründer Franz Plasser zu haben; seine Urgroßmutter sei mit dessen Bruder verheiratet gewesen. News-Recherchen können dies nicht bestätigen. Auf weitere Nachfragen dazu folgte prompt eine Klagsdrohung.

Diskretes Treffen

Doch Hans-Jörg Holleis scheint auf den technischen Geschmack gekommen zu sein. Er will mehr. Mehr mitreden. Mehr kontrollieren. Mehr Macht haben? 2011 begehrt er ein Geschäftsführer- oder Aufsichtsratsmandat. Als ihm dieser Wunsch verwehrt wird, stellt er als 20-Prozent-Anteilseigner Antrag auf Einsicht in die Bücher und Geschäftsunterlagen. Ab diesem Zeitpunkt erfährt die Auseinandersetzung besondere Brisanz: Denn Hans-Jörg Holleis, der studierte Mediziner, hat nicht nur ein Faible für technische Systeme, er hat auch einen Bruder, der in leitender Funktion ausgerechnet bei einem oberösterreichischen Konkurrenzunternehmen von Plasser & Theurer tätig ist. Laut einem Gerichtsurteil hat Holleis wenige Tage nach einer Bucheinsicht bei Plasser & Theurer an einem Treffen mit Angestellten der Konkurrenz in einem bekannten Gmundener Hotel teilgenommen. Dabei war es laut Zeugen um "Schienenfräsen und z. B. den türkischen Markt gegangen". Zukünftig wird Hans-Jörg Holleis das Bucheinsichtsrecht bei Plasser & Theurer gerichtlich verwehrt.

Holleis lässt dazu über seinen Anwalt ausrichten: Er habe "als Gesellschafter Einsicht in die Bücher verlangt, welche ihm erst nach Zuhilfenahme eines Rechtsbeistands gewährt wurde. Da den übrigen Gesellschaftern das Hinterfragen von Bilanzposten offenbar lästig und unangenehm war", sei sein "Einsichtsrecht durch die Gesellschaftergruppe Theurer ausgeschlossen" worden.

© Ennstal Classic/Meierhofer Oldtimerfan: Hans-Jörg Holleis als Teilnehmer bei der elitären Ennstal-Classis

Zufall oder nicht: Ab diesem Zeitpunkt erfährt die Geschichte eine neue Dimension. News-Recherchen erhärten den Verdacht, wonach es ab 2011 zu einer Entwendung von Geschäftsgeheimnissen bei Plasser & Theurer gekommen sein soll, die in Österreich ihresgleichen sucht - Verfahren laufen. Auch im Kontext dieser Causa sollte der Name Hans-Jörg Holleis auftauchen. Er wird später als Geldgeber eines Konkurrenzunternehmens eine nicht unbedeutende Rolle spielen.

Im Spätsommer 2012 kündigen bei Plasser & Theurer mit Bernhard Lichtberger und Hansjörg Hofer zwei langjährige leitende Mitarbeiter ihren Abschied an. Lichtberger diente der hochprofitablen Gleisbaufirma insgesamt über 33 Jahre, zuletzt als Direktor der Abteilung Forschung und Entwicklung; Hofer war 22 Jahre loyaler Mitarbeiter, zuletzt in der Funktion als Verantwortlicher des Servicebereichs. In nach dem Abgang eingeleiteten zivilrechtlichen Verfahren wird von Plasser & Theurer die schwerwiegende Anschuldigung erhoben, die beiden Technik-Asse hätten schon vor ihrem Abschied an einer eigenen Unternehmung gearbeitet und womöglich auch Geschäftsgeheimnisse für eigene Zwecke verwertet. Beide bestreiten jegliches Fehlverhalten vehement; die Vorwürfe seien allesamt "falsch und grundlos".

Der Abgang des Direktors

Bemerkenswert ist jedenfalls: Am 21. September 2012, also mehr als drei Monate vor seinem Ausscheiden bei Plasser & Theurer, schreibt Lichtberger über seinen privaten Mail-Account an einen potenziellen Geschäftspartner unter anderem: "Super Arbeit. Danke, dass du dich im Vorfeld schon so stark machst. Ich bin selbst voll Schaffensenergie und treibe die Dinge voran. Wir wollen und werden Großes erreichen." Im Anhang des E-Mails: eine Geschäftsidee.

Wird hier im Hintergrund bereits an einem Konkurrenzunternehmen gearbeitet, obwohl der scheidende Technikdirektor noch im Sold des Marktführers steht? Darauf deutet neben einer Website, die Lichtberger laut Klagsvorwurf von Plasser & Theurer bereits im Frühjahr 2012 für ihre neue Firma konzipieren hat lassen, auch ein Geschäftsplan aus dem Sommer 2011 hin, in dem Holleis als kaufmännischer Geschäftsführer genannt wird. Diese Urkunde liegt News vor und wurde bei den laufenden Verfahren im Zuge einer von vielen Hausdurchsuchungen sichergestellt. Der schriftlich verfasste Plan befasst sich bereits 2011 en detail mit Geschäften, die in unmittelbarer Konkurrenz zu den Unternehmungen von Plasser & Theurer stehen werden. Zwei Sätze stechen besonders ins Auge: "Die zwei Gesellschafter im technischen Bereich sind hochrangige Spezialisten einer bekannten Firma, die sich mit der Produktion von Oberbaumaschinen beschäftigt." Und: "Die Firma wird mit Hilfe der Kenntnis der beiden technischen Geschäftsführer bekannte Schwachstellen bei Oberbaumaschinen aufgreifen und Lösungen dafür entwickeln."

Handelt es sich bei den beiden "hochrangigen Spezialisten einer bekannten Firma" etwa um die bei Plasser & Theurer engagierten Ingenieure Lichtberger und Hofer? In jedem Fall beschäftigt sich der Businessplan ausführlich mit einer Stärken- und-Schwächen-Analyse von Plasser & Theurer, dem damaligen Noch-Arbeitgeber der beiden Techniker.

Lichtberger hält dazu über seinen Anwalt fest: "Die von Ihnen zitierten Pläne betreffen ein anderes Unternehmen." Er habe mit Zustimmung von Theurer nebenher eine Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft geführt und für diese Erfindungen getätigt. Der Businessplan 2011 habe nichts mit Lichtbergers künftiger Firma zu tun. Die Entscheidung, diese zu gründen, sei erst im Herbst 2012 gefallen. Hofer betont ebenso: Er habe vorab keine Pläne erstellt, die Entscheidung zur Gründung einer neuen Firma sei erst im Herbst 2012 gefallen. Freilich wird bereits im Sommer 2012 in der Konversation zur Homepage der spätere Firmenname genannt.

Ausstieg und Einstieg

Anfang 2013, also wenige Tage nach ihrem offiziellen Ausscheiden, gründen die ehemaligen Plasser-&-Theurer-Führungskräfte Lichtberger und Hofer jedenfalls die System7 Railsupport. Schon Monate zuvor war über einen Treuhänder die dazugehörige Firmenkonstruktion aufgesetzt worden: Der Treuhänder wird später als Zeuge unter Wahrheitspflicht zu Protokoll geben, dass "zwangsläufig auch das Thema Investor" aufkam und ihm von Lichtberger und Hofer mitgeteilt worden sei, "dass ein gewisser Dr. Holleis als Gründungsinvestor zur Verfügung steht".

Zufall oder nicht: Parallel zur Firmengründung der Konkurrenz eskaliert der Streit zwischen der Familie Theurer und 20-Prozent-Eigner Hans-Jörg Holleis in Sachen Bucheinsicht und um den möglichen Verrat von Betriebsgeheimnissen. Holleis wäre bereit, seinen Anteil zu verkaufen, fordert dem Vernehmen nach aber stolze 200 Millionen Euro; eine Summe, die die Theurers entrüstet ablehnen. Im März 2013 soll Holleis dann rund 100 Millionen Euro erhalten; er verpflichtet sich, zwei Jahre lang nicht mit Plasser & Theurer in Konkurrenz zu treten. Erst 2015 wird er sodann als 30-Prozent-Gesellschafter bei System7, der Firma der ehemaligen Plasser-&-Theurer-Ingenieure Lichtberger und Hofer, einsteigen. Im Umfeld dieser Gesellschaft wurden bei Hausdurchsuchungen mittlerweile, wie "Profil" zuletzt berichtete, rund 55.000 Dateien und Dokumente von Plasser & Theurer sichergestellt. Diese sollen aus dem Hause Plasser & Theurer stammen.

Die beiden langjährigen Plasser-&-Theurer-Manager bestreiten jegliches Fehlverhalten entschieden: "System7 hat ihre Tätigkeit erst Anfang 2013 aufgenommen", bei keiner Entwicklung "wurden Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse von Plasser & Theurer in rechtswidriger Weise verwendet". Der einstige technische Direktor habe seine Unterlagen stets auch privat gesichert, um beispielsweise am Wochenende zu arbeiten. Oder auch, um nach seinem Ausscheiden noch Projekte per Werkvertrag zu betreuen. Plasser & Theurer habe die Dokumente von seinem Mandanten bei dessen Ausscheiden auch nicht zurückgefordert - von Betriebsspionage könne also keine Rede sein. Im Gegenteil: Der Anwalt von System7 erklärte zuletzt via "Profil“ vielmehr, eine deutsche Firma, die im Einflussbereich von Theurer stehe, habe die neue Firma System7 wiederum mit zweifelhaften Mitteln ausspioniert, weshalb ein Ermittlungsverfahren anhängig sei. Plasser & Theurer teilt dazu wiederum mit: "Die Geschäftsleitung von Plasser & Theurer war zu keinem Zeitpunkt in ungesetzliche Handlungen involviert."

Das schlechte Gewissen

Dem Weltmarktführer Plasser & Theurer erwuchs durch den Abgang der beiden Manager Lichtberger und Hofer Ende 2012 jedenfalls neue Konkurrenz - auch wenn die beiden ehemaligen Konzernmitarbeiter das verneinen und von einer technischen Neuentwicklung sprechen. Nach Ablauf des Konkurrenzverbotes steigt bei der neuen Firma des Technikerduos offiziell auch ausgerechnet jener Mann ein, der im Businessplan 2011 schon erstmals namentlich auftauchte und durch seinen Anteilsverkauf bei Plasser & Theurer auch über das nötige Kleingeld verfügt: Hans-Jörg Holleis. Alles nur Zufall?

Holleis teilt dazu lediglich mit, er habe im August 2015 dreißig Prozent der System7-Anteile erworben und gegen keinerlei Konkurrenzverbote verstoßen.

Gewissensbisse dürften jedenfalls Bernhard Lichtberger geplagt haben, kurz nachdem er seinen Abschied von Plasser & Theurer auch intern kundgetan hatte.

Ende September 2012, mehr als drei Monate vor seinem offiziellen Ausscheiden nach 33 Jahren, notierte der Direktor der Forschungsabteilung in einer Art Tagebuch unter anderem: "Jetzt muss ich mir das von der Seele schreiben. Woher kommt diese Unsicherheit? Schlechtes Gewissen. Was gewinne ich? Freies Handeln und Entscheiden. Verunsichernd ist sicherlich auch die Ungewissheit, was werden wird, wie werde ich behandelt werden? Wie ein Aussätziger? Werden Sie mich verfolgen? Schlechtes Gewissen auch, weil das, was ich gemacht habe, nicht ganz sauber ist. Werden Sie jemanden auf mich ansetzen? Privatdetektive. Ich muss noch viel vorsichtiger werden. Ich habe das Recht, zu gehen, ich arbeite hier freiwillig und ich bin kein Knecht." In weiterer Folge stellt sich der Techniker Lichtberger weitere Fragen: "Wie wichtig bin ich? Man hat mir die Führung nicht zugetraut. Der Chef ist eifersüchtig und hat mich nicht ernst genommen und wird mich jetzt vielleicht ernster nehmen. Steht mir das zu? Bin ich illoyal? Ich war lange genug loyal. Ich habe der Firma viele Innovationen und Ideen geschenkt."

Heute erklärt Lichtberger dazu: Er sei zum Seniorchef Josef Theurer sehr loyal gewesen, die neue Geschäftsleitung habe aber das Versprechen, ihn auch offiziell zum technischen Geschäftsführer zu ernennen, nicht eingehalten. Außerdem habe er von Vorfällen erfahren, die nunmehr in Ermittlungsverfahren geprüft würden. Die Notizen hätten aber mit der später gegründeten Firma System7 nichts zu tun.

