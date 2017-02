Ein 47-Jähriger ist am Samstagabend in seinem Heimatbezirk Neunkirchen mit seinem Auto gegen einen Lichtmast geprallt und dabei schwer verletzt worden. Der Lenker war auf der L134 von Otterthal Richtung Kirchberg am Wechsel unterwegs und wollte bei der Kreuzung mit der Gemeindestraße Ofenbach rechts abbiegen. Dabei geriet er nach Polizeiangaben auf die Gegenfahrbahn und rammte den Mast frontal.

Der Mann erlitt bei der Kollision am Samstag kurz vor 21.30 Uhr schwere Verletzungen. Er wurde in das Landesklinikum Wiener Neustadt transportiert, berichtete die NÖ Polizei am Montag.