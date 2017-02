Auf der Gölsentalstraße im Gemeindegebiet von St. Veit a.d. Gölsen (Bezirk Lilienfeld) ist am Montag in den frühen Morgenstunden ein Pkw in ein Buswartehäuschen gekracht. Der Mann am Steuer des Autos wurde dabei nach Feuerwehrangaben verletzt. Er wurde in das Landesklinikum Lilienfeld transportiert.

Dem Bezirksfeuerwehrkommando zufolge war das Auto aus ungeklärter Ursache zunächst auf die linke Fahrbahnseite geraten. In der Folge krachte der Pkw in das Buswartehäuschen, das zusammenstürzte.