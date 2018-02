Ein Pkw ist Freitagfrüh in Wien-Liesing gegen einen Pfeiler gekracht und hat Feuer gefangen. Laut Wiener Berufsrettung wurden die Einsatzkräfte um 5.00 Uhr in die Carlbergergasse gerufen. Am Unfallort fanden sie den brennenden Wagen. Darin befand sich der etwa 25 Jahre alte Lenker bewusstlos und eingeklemmt. Die Berufsrettung befreite ihn.

Kurz darauf traf die Berufsfeuerwehr ein und löschte den Brand. Der Lenker und seine Beifahrerin, die ebenfalls um die 25 Jahre alt war, wurden im Kopf und Beinbereich schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert.