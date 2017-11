Pkw fuhr in Vorarlberg Siebenjährigen an

Ein 34 Jahre alter Autofahrer hat am Donnerstag in Bregenz mit seinem Pkw einen siebenjährigen Buben angefahren, der plötzlich über die Straße lief. Das Kind erlitt dabei eine schwere Beinverletzung und wurde ins Krankenhaus eingeliefert, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Pkw-Lenker hatte kurz davor gegen 11.45 Uhr auf der Kennelbacherstraße seine Geschwindigkeit reduziert, weil ein achtjähriger Bub von links nach rechts über die Fahrbahn rannte. Der Siebenjährige hatte nach den Angaben des 34-Jährigen keine Anstalten gemacht, ebenfalls die Straße überqueren zu wollen, rannte aber plötzlich ebenfalls los.